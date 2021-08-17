Akdeniz’deki hizmet neferleri Bursa’ya döndü

Akdeniz’deki orman yangınlarında canla başla mücadele ederek, bölge halkının takdiri kazanan Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye ve BUSKİ personeli, Bursa’ya döndü. Yangınlarla özveriyle mücadele eden personele başarı belgelerini Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş verdi.

Manavgat’ta 28 Temmuz’da başlayan ve neredeyse Akdeniz Bölgesi’nin tamamını etkisi altına alan orman yangınlarında Bursa Büyükşehir Belediyesi de büyük bir mücadele verdi. Büyükşehir Belediyesi’nden 43 itfaiye ve 12 BUSKİ personeli, yangınlarla mücadele için Muğla’nın Marmaris, Köyceğiz ve Milas ilçelerinde görevlendirildi. Özellikle Marmaris’in Orhaniye, Turgut ve Yukarıkeçili Mahallelerinde aldıkları tedbirlerle yangının bu bölgeye sıçramasını önleyen Bursa ekibi, bölge halkının büyük takdirini kazandı. Bu bölgedeki görevlerini tamamladıktan sonra bölge halkının alkışları arasında Köyceğiz ve Milas Yeniköy Termik Santrali çevresinde görev alan hizmet neferleri, yangınların kontrol altına alınmasının ardından Bursa’ya döndü.

“Herkes kahramanlığınıza vakıf”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, orman yangınlarında büyük bir özveriyle mücadele eden itfaiye ve BUSKİ personeliyle, Küçük Sanayi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda bir araya geldi. BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, İtfaiye Daire Başkanı Muhammed Emin Tarım ve AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Eşref Kurem’in da katıldığı törende personele seslenen Başkan Aktaş, “Sizin gayretlerinizden dolayı bölge halkından hayır duaları aldık. Allah hepinizden razı olsun. O kadar güzel teşekkürler, o kadar güzel dualar aldık ki anlatırken bile tüylerim hala diken diken oluyor. Telefonla arayanlar oldu, muhtarlardan arayanlar oldu, vatandaştan arayanlar oldu. Bir iki kişi falan değil onlarca kişi aradı. Sayın Bakanımız Murat Kurum arayarak gösterdiğiniz duyarlılıktan ve çabadan dolayı teşekkür etti. Gösterdiğiniz kahramanlığa herkes vakıf” dedi.

“İhtiyaç olan her yerdeyiz”

Ortaya çıkan yangınların neredeyse kontrol altına alındığını ifade eden Başkan Aktaş, “Orman yangınları içimizi yaktı. Akabinde bazı şehirlerimizde oluşan sel baskınları veya farklı yangınlarda yüreklerimizi yakan, kaybettiğimiz vatandaşlarımız oldu. Maddi hasarlar, maddi kayıplar ortaya çıktı. Bir şekilde telafi ederiz. Ülkemiz güçlü bir ülke, anında vaziyet alınıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak ilk günden itibaren seferber olduk. 12 BUSKi personeli, 6 BUSKİ aracı ve 43 İtfaiye personeli 7 araç olmak üzere 55 personel, 13 aracımızı yangın bölgesine gönderdik. Ekiplerimiz, Marmaris İlçesi Orhaniye, Turgut, Yukarıkeçili mahallelerinde, Köyceğiz ve Milas Yeniköy Termik Santrali'nde çalıştı. Ayrıca bölgeye canlı hayvan yardımlarından tutunda farklı ev eşyalarının sevk edilmesi ile alakalı da çalışmalarımızı yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Halen Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketinde parça parça olmak kaydıyla yaklaşık 10 civarında aracımız ve 30 civarında personelimiz görev yapıyor” dedi.

Konuşmasının ardından İtfaiye ve BUSKİ personeliyle sohbet eden Başkan Aktaş, personelin bölgede yaşadıkları ilginç olayları dinledi. Başkan Aktaş, daha sonra orman yangınlarında özveriyle çalışan personele başarı belgelerini verdi.

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