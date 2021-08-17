Osmangazi'de su kesintisi

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Osmangazi ilçesinde BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında su kesintisi uygulanacaktır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesi, Demirtaş Sakarya Mahallesi, Demirtaş Osmangazi Caddesi, Akçaköy Caddesi, Kemal Atatürk Caddesi ve civarında 1. Eylül tarihine kadar saat 10.0018.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağını duyurdu.

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