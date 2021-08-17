Yeniden Refah Partisi, çiftçinin durumunu anlamak için tarlada tarım yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeniden Refah Partisi, çiftçinin durumunu anlamak için tarlada tarım yapıyor

İHA

Yeniden Refah Partisi, çiftçinin durumunu anlamak için tarlada tarım yapıyor

Yeniden Refah Partisi, çiftçinin durumunu bizzat anlamak için Bursa’nın Orhaneli ilçesindeki yaklaşık 7 dönümlük araziyi ekip biçti.
Türkiye’deki çiftçinin yaşadığı meseleleri masa başından değil, tarladan takip eden Yeniden Refah Partisi, il ve ilçelere ektikleri buğdayın hasadına başladı. Geçtiğimiz günlerde Ankara’nın Polatlı ilçesinde 30 dönümlük arazide yapılan hasadın ardından Bursa’nın Orhaneli ilçesindeki yaklaşık 7 dönümlük arazinin de hasadı gerçekleştirildi. Köylünün yanı sıra birçok davetlinin de katıldığı hasatta konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomik İşler Başkanı Dr. Fatih Öztek, “Türkiye’nin dört bir noktasında tarlalarda ekim yapıyoruz. Bu belki de Türkiye siyasî tarihinde bir ilktir. ‘Türkiye’de bir karış ekilmemiş toprak bırakmayız’ demekten ziyade, biz sahada il ve ilçe teşkilatlarımızla ekim yapıyoruz. Mahsulü de kendimiz kaldırıyoruz. Bizim hedefimiz, sınırlı sayıdaki tarlaları ekerek buralardan gelir elde etmek değil, köylümüzün sahada ne gibi sıkıntılar çektiğini görmektir. Bu emeğin karşılığını alıyor mu? Ona bakıyoruz. İlk başladığım günden itibaren yaptığımız harcamaları kalem kalem not ediyoruz. Son olarak elde ettiğimiz mahsulden ne kadar elimize para kaldığını hesaplıyoruz” dedi.
Geçtiğimiz günlerde Ankara’nın Polatlı ilçesinde yapılan hasadın çiftçiye getirdiği kârdan bahseden Öztek, “30 dönümlük bir tarlaya buğday ektik. Masrafları çıktığımızda aylık olarak elimize 650 lira kaldı. Uzaktan masa başından, köylümüz niye ekmiyor, tarlasını terk edip şehirlere niye geliyor diye sormak kolaydır. Ama sahaya indiğinizde sizin de yapacak bir şeyinizin kalmadığını görüyorsunuz. Aylık 650 lirayla çiftçi çoluğunu çocuğunu okula mı göndersin, kendi ihtiyaçlarını mı karşılasın? Asgari ücretin dörtte birine tekabül ediyor. Bu rakamla bir çiftçinin geçinmesi mümkün değil. Aynı durum maalesef burası için de geçerlidir. Çiftçimiz geçinemiyor. Çiftçimizden bunu dinleyerek de öğrenebilirdik. Ama biz yaşayarak görmek istedik. İnsanlar toprağı ekmek yerine büyük şehirlere giderek çalışmayı tercih ediyor” diye konuştu.
Yeniden Refah Partisi olarak iktidarı teslim aldıklarında çiftçinin derdi neydi diye sormaya gerek kalmayacağını belirten Fatih Öztek, “Çiftçinin meselelerini çözecek, gerekli adımları hızlı bir şekilde iktidara geldiğimizde atacağız. Gerekli olan mazot ve gübre desteğini arttıracağız. Bütün tarlaların arazilerin ekilmesi için, tohumları ücretsiz olarak vereceğiz. Ayrıca, çiftçilerin ürettiğine mukabil borçlarını sileceğiz. Ertelemeyeceğiz” dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Mehmet Aras ise, “Siyasetin gururu Milli Görüş'te çare vardır. Siyasetin gururu Dr. Fatih Erbakan’da çare var. İnşallah bir yıl sonra geliyoruz.” dedi.
Yeniden Refah Partisi Orhaneli İlçe Başkanı Davut Balı ise, çiftçinin bırakın para kazanmayı, elindekini, avucundakini kaybeder hâle geldiğini söyledi. Davut Balı, “Çünkü tarımın girdi maliyetleri yüksektir. Tohum, gübre, tarım ilacı ve aletleri ithal olduğundan dolar ve euronun yükselmesiyle onlar da yükselmektedir” dedi.
Konuşmaların ardından biçerdöver, buğday tarlasına girerek hasat yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Bursa trafiğine 52 milyon liralık neşter Yakın doğu çevre yolu, İstanbul yolu ve Bölge Adliye Mahkemesi'nin de içinde bulunduğu Buttim bölgesinde trafiği rahatlatacak 2 yoncalı Adliye Kavşağı'nın ihalesi yapıldı İhaleyi 52 milyon lira bedelle Alsa inşaat kazanırken, kavşağın 8 ayda tamamlanması planlanıyor
YEREL HABERLER (Özel) Bursa trafiğine 52 milyon liralık neşter Yakın ...
Osmangazi'de su kesintisi
YEREL HABERLER Osmangazi'de su kesintisi
Bursa semaları uçurtmalarla renklenecek
YEREL HABERLER Bursa semaları uçurtmalarla renklenecek
ULUKOZA sayesinde 200 bin lira hibe
YEREL HABERLER ULUKOZA sayesinde 200 bin lira hibe
Bursa'da can pazarı Keles'te şarampole devrilen kamyon sürücüsünün yardımına DASKUT ekipleri koştu
YEREL HABERLER Bursa'da can pazarı Keles'te şarampole devrilen ...
Bursa’da birer birer karaya vuruyorlar...Sebebi balıkçı ağları mı? Mudanya’da üç ayrı noktada ölü yunus balıkları kıyıya vurdu
YEREL HABERLER Bursa’da birer birer karaya vuruyorlar...Sebebi ...
Akdeniz’deki hizmet neferleri Bursa’ya döndü
YEREL HABERLER Akdeniz’deki hizmet neferleri Bursa’ya döndü
Trafikte makas atan motosiklet sürücüsü otomobile böyle çarptı
YEREL HABERLER Trafikte makas atan motosiklet sürücüsü otomobile ...
Sanayide yuvasından uçamayan yavru kargaları besliyorlar
YEREL HABERLER Sanayide yuvasından uçamayan yavru kargaları ...
(Özel) Ailesinin evliliğine müdahale etmesine sessiz kalan yandı O müdahaleye sessiz kalan tazminat ödeyecek Emsâl boşanma kararı
YEREL HABERLER (Özel) Ailesinin evliliğine müdahale etmesine sessiz ...
Mudanya sahilleri yeni görünümüne kavuşuyor
YEREL HABERLER Mudanya sahilleri yeni görünümüne kavuşuyor
Bursa'da jandarma ekiplerinden 24 saat orman nöbeti
YEREL HABERLER Bursa'da jandarma ekiplerinden 24 saat orman nöbeti
Bursa’da jandarma 67 kaçak göçmen yakaladı
YEREL HABERLER Bursa’da jandarma 67 kaçak göçmen yakaladı
(Özel) Kral mezarı turizme kazandırılmayı bekliyor
YEREL HABERLER (Özel) Kral mezarı turizme kazandırılmayı bekliyor
(Özel) Online mezar bakım hizmeti Mezarların bakımlarını yapıp, yakınlarına canlı yayından izletiyor Pandemide mezar bakım işine girdi, taleplere yetişemiyor
YEREL HABERLER (Özel) Online mezar bakım hizmeti Mezarların ...
Alkollü ve ehliyetsiz direksiyon başında yakalandı, savunması pes dedirtti
YEREL HABERLER Alkollü ve ehliyetsiz direksiyon başında yakalandı, ...
Bursa'da 2.56 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü polis ekiplerine "Yeni kasap dükkanı açtım" dedi
YEREL HABERLER Bursa'da 2.56 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü ...
Emin Adanur, Mustafa Er’in geri dönebileceğini açıkladı
YEREL HABERLER Emin Adanur, Mustafa Er’in geri dönebileceğini ...
İstifa eden Mustafa Er’den sert sözler Mustafa Er: “İsterdim ki her şey mertçe ve daha dürüstçe olsun!”
YEREL HABERLER İstifa eden Mustafa Er’den sert sözler Mustafa Er: ...
Çocuklar trafiği eğlenerek öğrenecek
YEREL HABERLER Çocuklar trafiği eğlenerek öğrenecek
Mudanya sahilleri yeni görünümüne kavuşuyor
YEREL HABERLER Mudanya sahilleri yeni görünümüne kavuşuyor
Bursa'da jandarma ekiplerinden 24 saat orman nöbeti
YEREL HABERLER Bursa'da jandarma ekiplerinden 24 saat orman nöbeti
Başkan Dündar’dan ekiplere moral
YEREL HABERLER Başkan Dündar’dan ekiplere moral
Bursa’da jandarma 67 kaçak göçmen yakaladı
YEREL HABERLER Bursa’da jandarma 67 kaçak göçmen yakaladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.