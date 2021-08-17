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Emin Adanur'dan Mustafa Er açıklaması

DHA

Emin Adanur'dan Mustafa Er açıklaması


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) Bursaspor'da istifa eden teknik direktör Mustafa Er, üzgün olduğunu belirterek "Bursaspor kavgasını yaşatıp diri tutmaya çalıştım. Bunun bedelini de ödemeye hazırım" dedi. 2'nci Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur ise, Mustafa Er ayrılığına ve gündemdeki konulara açıklık getirerek, "Önemli olan, bu durumlardan, birbirimizi en başta da Bursaspor'u yıpratmadan çıkmak. Biz çok büyük bir aileyiz unutmayın" dedi.
Bursaspor'da teknik direktör Mustafa Er dönemi sona ererken, yankıları sürüyor.
Mustafa Er, yaptığı açıklama ile camiaya veda ederken, dün sabah antrenmanın ardından yönetim ile paylaştığı üzere kendi isteği ile ayrılmak zorunda kaldığını ifade etti.
İstifasını sunduğu yöneticilerin bir kesiminin kalması yönünde ikna çabalarının olduğuna işaret eden Er, "Tarafıma sosyal medya üzerinden yapılan yaklaşımı saygısızca bulduklarını ve istifayı geri çekmemi istediler. Ancak şunu bilmenizi isterim ki çok üzgünüm. Sadece üzgünüm. Bu yaklaşımı ve söylemi hak edecek ne yaptık biz? Her maçın günahı da bedeli de olur denmiş. Bu bedeli takımdaki oyuncularıma ödetemem. Sorumluluğu alıyorum. Çünkü teknik ekibin başında ben varım ve hedefe alınan benim. Hissettiklerimi ifade etmekte zorlanıyorum. Her ne olursa olsun Bursaspor makamlarına yakışır şekilde olsun diye kalemimi inatla yine de makama değil kendi kalbime batırarak yazmak istiyorum. Doğrusu ve yakışanı budur. Hem bedel ödemek nedir ki Bursaspor için? Başımla beraber. Öncelikle bunu bilmenizi isterim. Ancak isterdim ki her şey daha mertçe ve daha dürüstçe olsun. Aylardır gece gündüz titizlikle üzerinde çalıştığımız ve sizlere defalarca güncelleyerek verdiğimiz oyuncu transfer listelerinde veto yemeden sözümüzün geçmesini isterdik mesela. En azından bizden daha çok dikkate aldığınız menajerler kadar. Çünkü sportif alanda tek yetkili hocamızdır sözünüz bunu gerektirirdi" ifadelerine yer verdi.
"CAMİAMIZA UMUT OLMAYA ÇALIŞTIK"
"İsterdim ki sosyal medya üzerinden ima ederek ve hedef göstererek değil de hak ettiğimizi düşündüğüm bir üslup ve saygı ile olsaydı iletişimimiz" diyerek sözlerine devam eden Er şunları söyledi;
"Kısacası imalar ile değil açık yüreklilikle olsun isterdim. Maalesef bu bile mümkün olamadı. Bu söylemleri ve iletişim yaklaşımını hak ettiğimizi düşünmüyorum. Görev aldığım her vakit ahlamadan vahlamadan Bursaspor kavgasını yaşatıp diri tutmaya çalıştım. Bunun bedelini de ödemeye hazırım. İstifamı siz büyük Bursaspor camiası ile de paylaşmak istiyorum. Gecenin bir yarısı sosyal medya üzerinden 'Ya Bursaspor başa ya kuzgun leşe' diyerek daha ilk maçta kelle isteyen, bu işin kumar olmadığını ve profesyonel bir iş olduğunu ömrünü Bursaspor arması için geçirmiş bizlere öğretmeye kalkanları da kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Bursaspor'umuzun Süper Lig'e çıkacağına da yürekten inanıyor ve her zaman kalbimin burada olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu kutsal görevde elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve en umutsuz anlarda camiamıza umut olmaya çalıştık. Sizin boynunu şartlar ne olursa olsun öne eğdirmemeye çalıştık. Takdir çok bedel ödemiş taraftarımızın ve vicdan sahibi sağduyulu camiamızındır."
"DİSİPLİNLİ VE DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM"
Bursaspor Kulübü 2. Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, yaşanan ayrılığa ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Adanaspor ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından, "Bahanemiz olamaz, yarından itibaren daha disiplinli ve daha çok çalışacağız. Birçok insan "İlk maçın günahı olmaz" tarzında açıklama yapıyor. Bu kumar değil, profesyonel bir iş, her maçın günahı da bedeli de olur!" şeklindeki sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya, açıklık getiren Adanur şöyle konuştu;
"Öğleden beri Mustafa hoca sakinleşsin diye bekledim. Ardından birçok kişiyi arayarak 'Sakinleştirin, gelip görüşeyim' dedim. Hatta az önce futbolcularımı çağırıp onlara da aracı olmalarını, sadece Mustafa hocaya değil, başta kendim olmak üzere; dün stattan çıkarken, maçtan sonra yanıma gelen, telefonla arayan herkesin 'İlk elin günahı olmaz' mantığıyla hareket etmemesi gerektiğini, bugün bir şey olmaz diyenlerin 3 hafta kötü gittiğinde bize söveceklerini bildiğim için, disiplinli ve dikkatli olmamız gerektiğini, aslında bu işin içindeki herkese söyledim. Yanlış anlaşıldı, olsun, aynı yerdeyim, sosyal medya paylaşımımda ısrarcıyım."
"OFOSU, TIM VE MASSIMO TRANSFERLERİNİ BEN YAPTIM"
Mustafa Er'in açıklamalarına yönelik de konuşan Adanur, "Hocamızın yaptığı açıklamaya gelince, sinir halinde ve kendisine gelen yanlış bilgiler çerçevesinde bu hatalı yazıyı kullandığını düşünüyorum. Çünkü benim önüme hiçbir zaman aylarca hazırlanmış ve üzerinde dikkatle çalışılmış bir transfer listesi gelmedi. Hatta defalarca bu konudaki yetkili arkadaşlarımızı arayarak ya da toplantı yaparak 'Bakın ben bütün enerjimi tahtaya veriyorum, siz de doğru transferlerle ilgilenin, şu tarihte tahta açılacak, orda buluşalım, tahtayı açıyoruz saçma sapan iş yapmayalım' dedim. Ekibin bana sunduğu Batuhan Karadeniz ve Fernandao tekliflerini evet ben kabul etmedim, istemedim. Bunun dışında benim teklif ettiğim Bjarnason ekip tarafından kabul edilmedi. Luka Capan'ı ben tavsiye ettim, kabul gördü, getirdim. Süreç böyle ilerlerken yaklaşık 7 transfer oldu ve bizim Süper Lig hedeflerimize bana göre kolay ulaşabileceğimiz transferler değildi, ben de bundan sadece 1 hafta önce 'Bu konuyla ben ilgileniyorum, bugüne kadar bekledim ama ben tatmin olmadım, Adana maçına 5-6 gün var, ben bunu camiaya açıklayamam, bana o zaman 'Niye tahtayı açtın diye hesap sorarlar' diyerek işi devraldığımı beyan ettim. Sonrasında da 2 gün içerisinde Ofosu, Tim ve Massimo transferlerini evet ben yaptım ki bunu gittiğim her yerde de zaten söyledim, bu oyunculardaki sorumluluk bana ait dedim. Bu konuda hocaya bilgi akışında hata olmuş olabilir, anlayışla karşılıyorum." dedi.
"BİZ ÇOK BÜYÜK BİR AİLEYİZ"
Menajer konusuna da değinen Adanur, "Pertev'e gelince. Stancu ve Lato'nun tahta sürecinde tanıştık, çok sevdim, bize çok dürüst davrandı. Ardından düğünü oldu, nikah şahidim olur musunuz dedi, seve seve dedim, bugün olsa yine derim. Luka Capan, Massimo, Tim ve Ofosu'yu getirdi, bu transferlerden 1 kuruş para almadı ve Allah şahit birkaç defa; Ağabey sana ne yazacağız bu transferlerden, bu işin hakkı ne dediğimde "Ben para istemiyorum, buraya doğru transferleri yapıp, takımı çıkarırsak bu bilinecek, bana büyük güven gelecek ve piyasa bana zaten diğer işlerimden çok para kazandıracak" dedi. Ben hala emeğinin karşılığını vereceğimi buradan beyan ediyorum, yeter ki takım çıksın. Konular bunlar arkadaşlar, benim kimseden saklayacak bir şeyim yok, sükunet içerisinde saatlerdir konuyu halletmeye çalışıyorum. Sizler de biraz sabrederseniz iş çok daha kolay halledilecek, yoksa birbirinizi gazlamanın bir faydası yok. Hocamız geri dönecektir, kol kırılır yen içinde kalır, yanlış anlaşılmalar dün de oldu, bugün de oldu, yarın da olacak. Önemli olan, bu durumlardan, birbirimizi en başta da Bursaspor'u yıpratmadan çıkmak. Biz çok büyük bir aileyiz unutmayın, aile içinde bunlar olur. Son olarak, getirdiğim oyuncular için scout ve teknik ekip onayı aldım" ifadelerini kullandı.
 DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-08-17 11:04:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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