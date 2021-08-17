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"İpek Evi" hizmete girdi Misi’ye yaşayan bir mekân kazandırıldı

İHA

"İpek Evi" hizmete girdi Misi’ye yaşayan bir mekân kazandırıldı

Nilüfer Belediyesi’nin, geleneksel ipek böcekçiliği zanaatının turizme kazandırılması maksadıyla hizmete açtığı İpek Evi, yapılan yeni düzenlemelerin ardından tekrar ziyaretçilerini ağırlıyor.
Misi’de ipek böcekçiliğini gelecek kuşaklara aktaracak değerli bir mekân ziyarete açıldı. Daha önce Nilüfer Belediyesi, NİLSEM ve Misi Köyü Kadınları Yardım ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle, Misi’de restore edilen tarihî binada faaliyete geçirilen İpek Evi, yeniden düzenlenerek daha kullanışlı hâle getirildi. İpek Evi ile Misi’nin kültürel değerlerine yeni bir halka eklenmiş oldu.
İpek Evi, Bursa’nın geleneksel ipek böcekçiliği zanaatını Nilüfer’de kültür ve turizmin bir parçası yapacak. İpek Evi’ni gezenler, ipeğin hikâyesine tanıklık ediyor. İpek böceğinin kozadan ipliğe geçişi, kıymetli bir kumaş olarak yolculuğu ve Bursa’nın sosyoekonomik gelişimindeki önemi gözler önüne seriliyor.
İpek Evi’nin tekrar ziyarete açılması dolayısıyla düzenlenen törene Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtma Şube Müdürü Ercüment Yılmaz, İpek Evi’nin tekrar hayata kazandırılmasında katkıda bulunanlar ve ipek böcekçiliğinin yaşatılması için çaba gösteren isimler katıldı.
Başkan Turgay Erdem, iki kattan oluşan İpek Evi’nin Misi’ye değer katacağını söyledi. Erdem, ziyaretçilerin burada ipeğin hikâyesine şahitlik etmenin yanı sıra, zanaatın inceliklerini uygulayarak öğrenme şansı da bulacağını belirtti. Başkan Erdem, “Misi Köyü Kadınları Yardım ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle yeniden hayat verdiğimiz bu mekân, umuyorum ki bundan böyle dolu dolu yaşayan bir mekân olacak. Misili kadınların el emeği eserlerinin yer aldığı bir satış ofisi ve ziyaretçilerin soluk alacağı bir kafeteryanın da bulunduğu bu mekânda çeşitli atölye çalışmaları yaparak, burayı kullanışlı hâle getireceğiz” dedi.
İpek Evi’nin yeniden düzenlenmesine katkıda bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel Miras Taşıyıcısı Kasım Uzunöz de İpek Yolu’nda böyle bir yerin faal olmasının, gençlerin ipeği tanıması açısından önemli olduğunu vurguladı. Uzunöz, “Bu bizim için bir hayâldi, gerçekleşti. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İpekçilik önemli bir kültürümüz. En azından böyle mekânlarda gençliğimize, geleceğimize ve bu işin içinde olan insanlara ipeği, kozayı, kozadan dokunanları, kozadan yapılan el işlerini tanıtmamız lazım” dedi.
Etkinlikte Başkan Erdem, İpek Evi’nin yeniden düzenlenerek ziyarete açılması sürecinde destek veren; Kasım Uzunöz, Turhan Calay, Fulya Çetinkaya ve Bursa Mübadilleri Derneği ile İsmail Şeker'e katkılarından ötürü teşekkür ederek plaket verdi.
yrıca İpek Evi’nin bahçesinde iki ayrı atölye çalışması da yapıldı. Emine Elmas’ın ipek kumaş üzerine ebru sanatı uygulamasına ilişkin atölye ile Nadide Yakıt’ın gerçekleştirdiği ipek koza çiçek ve aksesuar yapımı atölyesi ilgi çekti. Atölye çalışmasını izleyen Başkan Erdem de ipek kumaş üzerine ebru yaptı. İki katlı mekânı gezen Başkan Erdem ayrıca, üst katta sergilenen dokuma tezgâhlarında da ipek dokuma denemesi yaptı.
Ziyarete açılan İpek Evi’nde, ipek dokuma işliğinin yanı sıra, Misili kadınların el emeği eserlerinin meraklısına sunulduğu bir satış ofisi ve ziyaretçilerin soluk alacağı bir kafeterya da yer alıyor.

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