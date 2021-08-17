Hamza Özdemir Karacabey Belediyespor'da

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

2. Lig’de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Alanyaspor’dan Hamza Özdemir’i transfer etti.

Karacabey Belediyespor, 20 yaşında defans oynayan Hamza Özdemir ile 1 senelik sözleşme imzaladı.

Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, “Eksik olarak gördüğümüz defans mevkiine Alanyaspor’dan Hamza Özdemir’i transfer ettik” dedi.

Alanyaspor alt yapısından yetişen 20 yaşındaki Hamza Özdemir, geçen sezon KIrklarelispor formasıyla 20 maça çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.