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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkay: “İlave OSB’lere ihtiyaç yok”

İHA

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, Bursa'da ilave OSB'lere ihtiyaç olmadığını" söyledi.

Türkay: “İlave OSB’lere ihtiyaç yok”

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, Bursa’da ilave OSB’lere ihtiyaç olmadığını” söyledi.
BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, BUSİAD Yeşil Bursa Çalışma Grubu Şeref Başkanı ve eski Büyükşehir belediye Başkanı Erdem Saker ile BUSİAD Genel Sekreteri Erol Alakoç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. Sanayileşme ve çevre konularının konuşulduğu ziyarette Türkay, Alinur Aktaş’a, 1/100.000 ölçekli, 2040 Bursa Çevre Düzeni Plânı hakkında geçen yılki ziyaretlerini hatırlatarak, “Bu planda Yeşil Bursa Çalışma Grubu’ndan arkadaşlarımızın da yer almasını rica ediyoruz. Ayrıca sanayi şehri olan Bursa’mızın ilave OSB’lere ihtiyacı olmadığını, mevcut doluluk oranlarına bakarak söyleyebiliriz” dedi.
Başkan Alinur Aktaş ise, “Otoyol, hızlı tren gibi ulaşım imkânları ile şehrin potansiyeline paralel, çok yüksek sanayileşme iştahı olduğunu söylemem gerek. Sizin koyduğunuz sivil irade çok değerli. Sizin yanınızda diğer STK’ların da yer alması benim elimi güçlendirir” dedi.
Aktaş, Bursa’nın motivasyon problemi olduğunu ifade ederek, “Göçe teşvik edecek projelerin devamı sonumuz olur. Sanayi ile şehrin kalkınmasına son vermeliyiz. Bursa 2040 çalışmasına BUSİAD Yeşil Bursa Çalışma Grubu’nun katkı koyması talimatını vereceğim” diye konuştu.
Erdem Saker ise, tarıma dikkat çekerek şunları dile getirdi: “Bursa’nın diğer potansiyeli verimli topraklara sahip olması sebebiyle tarımdır. Başarılı Ağaköy ve İzmir Tire kooperatiflerinde olduğu gibi köylerimizde kooperatifçiliğin, doğru bir model üzerinde kurgulanarak, uygulanması teşvik edilmeli ve yerel yönetimlerce de yönlendirilmelidir. Uludağ’ın turizme yönlendirilmesi, yetişen ender endemik bitkilerin öne çıkarılarak yürüyüş ve yaşam alanları ile câzibe merkezi hâline getirilmesi Bursa’ya da Uludağ’a da değer katacaktır.”
Alinur Aktaş da, deveci armudunun yanı sıra ahududu, siyah incir ve yaban mersini gibi ürünlerin de potansiyelinin yüksek olduğunu dile getirdi. Aktaş, yağmur sularının dönüştürülmesi ve çatılarda GES ile temiz enerji üretilmesi için imar yönetmeliğinde düzenlemeler yapılmasına sıcak baktığını da dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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