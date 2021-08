Yeniden Refah Partisi´nden Öztek: İktidar olunca çiftçinin borcunu sileceğiz

AFAD açıkladı! Can kaybı artıyor!



BURSA, (DHA) BURSA'nın Orhaneli ilçesindeki yaklaşık 7 dönümlük araziyi ekerek-biçerek analiz ettiklerini ifade eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomik İşler Başkanı Dr. Fatih Öztek, "İktidar olduğumuzda çiftçilerin ürettiğine mukabil borçlarını sileceğiz" dedi. Dr. Öztek, ayrıca Türkiye´nin dört bir noktasında tarlalarda sahada aktif olarak ekim yaptıklarını dile getirdi.Geçtiğimiz günlerde Ankara´nın Polatlı ilçesinde 30 dönümlük arazide yapılan hasadın ardından Bursa´nın Orhaneli ilçesindeki yaklaşık 7 dönümlük arazinin de hasadı yapıldı. Bölge halkının katıldığı etkinlikte konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomik İşler Başkanı Dr. Fatih Öztek, Türkiye´nin dört bir noktasında tarlalarda sahada aktif olarak ekim yaptıklarını dile getirdi."HEDEFİMİZ KÖYLÜMÜZÜN SAHADAKİ SIKINTISINI GÖRMEK"Bu durumun Türkiye siyasi tarihinde bir ilk olabileceğini de kaydeden Dr. Öztek, "Türkiye´de 1 karış ekilmemiş toprak bırakmayız demekten ziyade biz sahada il ve ilçe teşkilatlarımızla sahada köylümüzle birlikte ekim yapıyoruz. Hasadını da kendimiz kaldırıyoruz. Bizim hedefimiz, sınırlı sayıdaki tarlaları ekerek buralardan gelir elde etmek değil, köylümüzün sahada ne gibi sıkıntılar çektiğini görmektir. Bu emeğin karşılığını alıyor mu? Ona bakıyoruz. İlk başladığım günden itibaren yaptığımız tüm harcamaları kalem kalem not ediyoruz. Son olarak elde ettiğimiz üründen ne kadar elimize para kaldığını hesaplıyoruz" dedi.Geçtiğimiz günlerde Ankara´nın Polatlı ilçesinde yapılan hasadın çiftçiye getirdiği kardan bahseden Öztek, "30 dönümlük bir tarlada buğday ekiminin ardından hasadını kaldırdık. Yapmış olduğumuz masrafları çıktığımız da aylık olarak elimize 650 lira kaldı. Uzaktan masa başından `köylümüz niye ekmiyor´, `tarlasını terk edip şehirlere geliyor´ diye sormak kolaydır. Ama sahaya indiğinizde sizin de yapacak bir şeyinizin kalmadığını görüyorsunuz. Aylık 650 lirayla çiftçi çoluğunu çocuğunu okula mı göndersin. Kendi ihtiyaçlarını mı karşılasın. Asgari ücretin 4´te 1´ine tekabül ediyor. Bu rakamla bir çiftçinin geçinmesi mümkün değil. Aynı durum maalesef burası içinde geçerlidir. Çiftçimiz geçinemiyor. Çiftçimizden bunu dinleyerek de öğrenebilirdik. Ama biz yaşayarak görmek istedik. İnsanlar toprağı ekmek yerine büyükşehirlere giderek çalışmayı tercih ediyor" diye konuştu."ÇİFTÇİLERİN ÜRETTİĞİNE MUKABİL BORÇLARINI SİLECEĞİZ"Sözlerine devam eden Öztek, "Çiftçinin dertlerini çözecek çözümleri hızlı bir şekilde iktidara geldiğimizde atacağız. Gerekli olan mazot ve gübre desteğini arttıracağız. Bütün tarlaların arazilerin ekilmesi için, tohumları ücretsiz olarak vereceğiz. Ayrıca, çiftçilerin ürettiğine mukabil borçlarını sileceğiz. Ertelemeyeceğiz" ifadelerini kullandı."MİLLİ GÖRÜŞTE ÇARE VARDIR"Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Mehmet Aras da "Altı ok, kurt, kuş, ampul, at ve arı bunların hepsinin tuzu kuru, siyasetin gururu milli görüşte çare vardır. Siyasetin gururu Dr. Fatih Erbakan´da çare var. İnşallah 1 yıl sonra geliyoruz. Onlara meclisi dar etmezsek, yüzümüze tükürün" açıklamalarında bulundu."TARIMIN GİRDİ MALİYETLERİ YÜKSEK"Yeniden Refah Partisi Orhaneli İlçe Başkanı Davut Balı ise, çiftçinin bırakın para kazanmayı, elindeki avucundakini kaybeder hale geldiğini söyledi. Balı, "Çünkü tarımın girdi maliyetlerinin yüksektir. Tohum, gübre, tarım ilacı ve aletleri ithal olduğundan dolar ve Euro'nun yükselmesiyle onlarda yükselmektedir" dedi.Konuşmaların ardından biçerdöver, buğday tarlasına girerek hasadı gerçekleştirdi.DHA-Genel Türkiye-Bursa

