Bingöl güven tazeledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl güven tazeledi

İHA

Yıldırım Kent Konseyi'nin 6. olağan seçimli genel kurulu yapıldı.

Bingöl güven tazeledi

Yıldırım Kent Konseyi'nin 6. olağan seçimli genel kurulu yapıldı.
12 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 19:00’da Barış Manço Kültür Mekezinde gerçekleştirilen genel kurula, önceki dönem milletvekili Faruk Anbarcıoğlu, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, CHP Yıldırım İlçe Başkanı Nihat Yeşiltaş, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Mehmet Refik Selik, Servet Kaynar, Şakir Emin, Bünyamin Savaş Albayrak, MHP Yıldırım İlçe Başkan Yardımcıları Eren Düzen ve Hasan Burak Özdemir ile İlçe yöneticisi Uğur Köse, İYİ Parti ilçe temsilcisi Meral Akbaş, Yeniden Refah Partisi Yıldırım İlçe Başkan Vekili Mesut Yıldız, Yıldırım Kent Konseyi önceki dönem başkanları Ahmet Tilci ve Ertuğrul Sünel, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri katıldı. Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Mehmet Akif Bingöl yaptığı açılış konuşmasında şu cümlelere yer verdi:
"İnsanın gücünü ve kıymetini, hedefi ve gayesi belirler. Sadece kendini düşünen aciz ve zayıftır. Kent Konseyi, mahallesini, ilçesini, ilini, ülkesini ve insanlığı düşünen, zihin üreten ve onu yaşatmaya çalışan, hiçbir karşılık beklemeden özverilerde bulunan gönüllülerden oluşur. Sizlerin tensipleriyle 2019 yılında 30 kişilik Yürütme Kurulumuzla devraldığımız sorumluluğu, ağır pandemi koşullarına rağmen, her alana temas etmeye çalışan kadın, gençlik, engelli ve çocuk meclislerimizle teşkilatlanarak sürekli bir faaliyet içerisinde olmaya çalıştık. Bu dönemde görev alan emek ortaya koyan tüm yol arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere hiçbir bağış ve ticari münasebette bulunamayan Kent Konseyimizin proje bazlı tüm çalışmaları belediyemizce destekleniyor. Bu vesileyle destek ve katkıları dolayısıyla Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Bu zengin 5. dönem faaliyetleri büyük bir özveri ve gayretin ürünüdür. İlçemizdeki üniversitemiz, yerel ve merkezi yönetim, sivil toplum dinamiklerinden oluşturduğumuz 30 kişilik Yürütme Kurulumuzla İnşallah ilçemizde şura, meşveret ve istişare gibi kadim medeniyetimizin yöntemlerini hakim kılarak, vizyon projeleri hayata geçireceğiz. Akademisyenlerimiz ve önemli görev mensuplarımız ile beraber ilçemize projeksiyon olmaya, ortak aklı her daim etkin kılmaya çalışacağız. 6. Seçimli Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyor, sayın divana, protokol mensuplarımıza ve genis katılımlı siz değerli delegasyona teşekkür ediyorum."
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise, "Yıldırım Kent Konseyi bizim için önemli bir platform. Teknik üniversitemizden akademisyenlerin ve sivil toplumun temsilcilerinden oluşan geniş bir temsilin yürütme kurulunda olmasını bizler çok kıymetli buluyoruz. Mehmet Akif Bingöl hocamızın öncülüğünde güzel faaliyetlerine bizlerde belediye olarak destek verdik.Bu dönemde de faydalı güzel hizmetler yapacaklarına inancımız tamdır" dedi.
Kent Konseyi 5.döneminde yürütme kurulunda görev alanlara gayret ve çalışmalarından ötürü Oktay Yılmaz tarafından plaket takdimi yapıldı. Genel kurulda divan başkanlığını önceki dönem milletvekilleri Faruk Anbarcıoğlu, divan üyeliklerini de önceki dönem Kent Konseyi başkanları Ahmet Tilci ve Ertuğrul Sünel yaptı. Mehmet Akif Bingöl genel kurul üyelerinin oylarıyla yeniden Yıldırım Kent Konseyi başkanlığına seçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Harmancık’ta su kesintisi
YEREL HABERLER Harmancık’ta su kesintisi
Felaketin yıldönümünde ‘Deprem Farkındalık’ faaliyeti
YEREL HABERLER Felaketin yıldönümünde ‘Deprem Farkındalık’ faaliyeti
Osmangazi dönüşümle büyüyor Dündar: “Osmangazi’de ranttan uzak, gerçek dönüşüm”
YEREL HABERLER Osmangazi dönüşümle büyüyor Dündar: “Osmangazi’de ...
Kıbrıs gazisi, koyunlarını ekili arazilerden kovalarken kalp krizinden öldü
YEREL HABERLER Kıbrıs gazisi, koyunlarını ekili arazilerden ...
Yeniden Refah Partisi´nden Öztek: İktidar olunca çiftçinin borcunu sileceğiz
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi´nden Öztek: İktidar olunca ...
Kabal BKMKitap’ta okurlarıyla buluşuyor
YEREL HABERLER Kabal BKMKitap’ta okurlarıyla buluşuyor
Açıkhava’da Balkan esintisi
YEREL HABERLER Açıkhava’da Balkan esintisi
Meslekî yeterlilik belgesi devletten
YEREL HABERLER Meslekî yeterlilik belgesi devletten
Türkay: “İlave OSB’lere ihtiyaç yok”
YEREL HABERLER Türkay: “İlave OSB’lere ihtiyaç yok”
Hamza Özdemir Karacabey Belediyespor'da
YEREL HABERLER Hamza Özdemir Karacabey Belediyespor'da
"İpek Evi" hizmete girdi Misi’ye yaşayan bir mekân kazandırıldı
YEREL HABERLER "İpek Evi" hizmete girdi Misi’ye yaşayan bir mekân ...
BUÜ’lü akademisyenin projesine TÜBİTAK desteği
YEREL HABERLER BUÜ’lü akademisyenin projesine TÜBİTAK desteği
Emin Adanur'dan Mustafa Er açıklaması
YEREL HABERLER Emin Adanur'dan Mustafa Er açıklaması
Kodlamada yüz yüze eğitim başlıyor
YEREL HABERLER Kodlamada yüz yüze eğitim başlıyor
Bursa Kent Konseyi’nden önemli buluşma
YEREL HABERLER Bursa Kent Konseyi’nden önemli buluşma
Yeniden Refah Partisi, çiftçinin durumunu anlamak için tarlada tarım yapıyor
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi, çiftçinin durumunu anlamak ...
(Özel) Bursa trafiğine 52 milyon liralık neşter Yakın doğu çevre yolu, İstanbul yolu ve Bölge Adliye Mahkemesi'nin de içinde bulunduğu Buttim bölgesinde trafiği rahatlatacak 2 yoncalı Adliye Kavşağı'nın ihalesi yapıldı İhaleyi 52 milyon lira bedelle Alsa inşaat kazanırken, kavşağın 8 ayda tamamlanması planlanıyor
YEREL HABERLER (Özel) Bursa trafiğine 52 milyon liralık neşter Yakın ...
Osmangazi'de su kesintisi
YEREL HABERLER Osmangazi'de su kesintisi
Bursa semaları uçurtmalarla renklenecek
YEREL HABERLER Bursa semaları uçurtmalarla renklenecek
ULUKOZA sayesinde 200 bin lira hibe
YEREL HABERLER ULUKOZA sayesinde 200 bin lira hibe
Bursa'da can pazarı Keles'te şarampole devrilen kamyon sürücüsünün yardımına DASKUT ekipleri koştu
YEREL HABERLER Bursa'da can pazarı Keles'te şarampole devrilen ...
Bursa’da birer birer karaya vuruyorlar...Sebebi balıkçı ağları mı? Mudanya’da üç ayrı noktada ölü yunus balıkları kıyıya vurdu
YEREL HABERLER Bursa’da birer birer karaya vuruyorlar...Sebebi ...
Akdeniz’deki hizmet neferleri Bursa’ya döndü
YEREL HABERLER Akdeniz’deki hizmet neferleri Bursa’ya döndü
Trafikte makas atan motosiklet sürücüsü otomobile böyle çarptı
YEREL HABERLER Trafikte makas atan motosiklet sürücüsü otomobile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.