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Felaketin yıldönümünde ‘Deprem Farkındalık’ faaliyeti

İHA

Felaketin yıldönümünde ‘Deprem Farkındalık’ faaliyeti

Bursa Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dâiresi Başkanlığı tarafından 17 Ağustos Marmara depreminin yıldönümünde deprem adına farkındalık oluşturmak için farklı faaliyetler düzenlendi.
Ulaşımdan alt yapıya, çevreden spora kadar her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, doğal afetlere karşı bilinçli bir nesil yetişmesi maksadıyla da eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında 17 Ağustos Marmara depreminin 22’inci yıldönümünde farkındalık oluşturmak için Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu’nda faaliyet düzenledi. Düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan deprem stantlarında halkı bilgilendirmek amacıyla broşür, çocukları da eğlendirirken öğretmek için boyama kitabı ve kalem dağıttı.
Hasan Ali Yücel İlkokulu bahçesinde düzenlenen faaliyete katılan Bursa Büyükşehir Başkanvekili Murat Demir, Bursa’nın da deprem tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu hatırlattı. Başkan Demir, “İmar planlarının güncellenmesi, zemin etütleri, binaların mevcut durumları, gerekli binalarda güçlendirme gibi çalışmalar yapıyoruz. Üniversitelerimiz ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile birlikte sismik tehlike haritaları gibi depremsellik çalışmaları yürütüyoruz. Bu yıl Japonya uluslararası işbirliği ajansı (JICA) ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında “Bursa büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Azaltma ve Önleme Planlama Projesi” yapılmasına karar verildi. Bu proje ile deprem zararlarının azaltılmasına yönelik yeni projelerin geliştirilmesi yanında kısa, orta ve uzun vadede alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi hedeflendi. Bu ve benzeri birçok çalışmaları gerçekleştirirken bir yandan da vatandaşlarımıza deprem bilinci uyandırma ve deprem anında yapması gereken hususlarla ilgili bir takım çalışmalar yapıyoruz” dedi.
Vatandaşta deprem bilinci oluşturmak ve deprem anında yapılması gerekenler ile ilgili bilgi verilmesinin önemli olduğunun altını çizen Demir, “Bursalıları bilinçlendirmek adına Gezici Deprem Simülasyon Eğitim Tırını getirdik. Eğitim tırını ziyaret eden vatandaşlarımıza ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu hatırlatılarak, deprem tehlikesinin oluşturacağı riskleri en aza indirmek için deprem öncesi alınması gereken önlemler, deprem sırasında doğru davranış şekli ve deprem sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi. 17 Ağustos depremi bütün Türkiye’de olduğu gibi Bursa için de bir milat olmuştur” diye konuştu.

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