Bursaspor’un genç oyuncusu Berat Altındiş, Turgutluspor’a kiralandı

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Bursaspor’un genç golcüsü Berat Altındiş, Turgutluspor’a kiralık olarak gönderildi.

Bursaspor’da transfer tahtasının açılmasının ardından 12 ismin kadroya katılmasıyla birlikte genç oyuncular da farklı kulüplere kiralanmaya başlandı. Yeşilbeyazlı takımın genç golcü oyuncusu Berat Altındiş de bunlardan bir tanesi oldu. 19 yaşındaki futbolcu, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor’a kiralandı. Berat Altındiş, geçen sezon Bursaspor formasıyla 19 resmî maçta 3 gole imza attı.

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