Sigara içerken uyuyakaldı, çıkan yangında ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde 42 yaşındaki İbrahim Yazıcı, yalnız yaşadığı evinde elinde sigarayla uykuya dalınca çıkan yangında ağır yaralandı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Yenince Mahallesi, Doktor Halilbey Caddesi´nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın zemin katındaki dairede yalnız yaşayan İbrahim Yazıcı, iddiaya göre elinde sigarayla, uykuya kalkı. Bir süre sonra Yazıcı´nın elinden düşen sigara önce yatağı tutuşturdu, ardından perdelere sıçrayan alevler kısa sürede büyüdü. Daireden dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirirken uyuyakalan İbrahim Yazıcı´yı uyandırmak için yoğun çaba sarf etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahalle sakinlerinin yardımıyla daireden çıkartılan Yazıcı´nın vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu belirlendi. Yazıcı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda 3´üncü derece yanık oluşan İbrahim Yazıcı, Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi. Tedavi altına alınan Yazıcı´nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadansöndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-08-18 00:07:43
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