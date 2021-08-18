İznik Gölü'ne, 945 bin yavru sazan ve yayın balığı yavrusu bırakıldı



Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)İZNİK Gölü'ne 945 bin sazan ve yayın balığı yavrusu bırakıldı. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, il genelinde İznik Gölü dahil göletlere önümüzdeki günlerde toplam 1 milyon 756 bin sazan ve yayın yavrusu bırakılacağını açıkladı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İznik Gölü'ne 945 bin sazan ve yayın balığı bırakıldı. İznik Gölü ile birlikte kent genelinde 18 göl ve gölete toplam 1 milyon 756 bin yavru sazan ve yayın balığı yavrusu bırakılacağı belirtildi. Balıklar Edirne İl Tarım Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda üretildi. Özel araçlarla Orhangazi´den İznik Gölü sahiline getirilen yavru sazan ve yayın balıkları, gelen özel tankerli araçlarla göl ve göletlere bırakılmak üzere yola çıktı.

ORHANGAZİ´DE TÖREN DÜZENLENDİ

Orhangazi´deki İznik Gölü´ne bırakılan 945 bin yavru sazan balığı için tören düzenlendi. Göl kenarında düzenlenen törene İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, il müdür yardımcıları ile birlikte Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Hasan Cevizlidere, Orhangazi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Cemal Kızmaz ve balıkçılar katıldı. Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, "Bursa bölgesinde 2020 yılı sonu itibariyle denizlerde 243, iç sularda 303 adet olmak üzere toplam 546 adet balıkçı gemisi bulunmakta olup denizden ve iç sulardan avcılık yoluyla elde edilen ürün miktarı 7 milyon 805 bin 171 kilo olarak gerçekleşmiştir. Sulama amaçlı yapılan göletlerin balıkçılığa kazandırılması çalışması ile atıl durumda olan kaynaklar üretime kazandırılarak farklı üretim modellerinin uygulanmasına imkan sağlayarak bu çerçevede ülkemizde eksikliği hissedilen sportif avcılık alanlarının ilimizde oluşturulması yönünde önemli bir adım atıldı. Bu çalışmalarla sportif avcılığın ve rezervuarın popülâsyonunda da olumlu yönde gelişme sağlandı. Ayrıca yapılan bu çalışmalar ülkemizde yeni gelişmekte olan sportif balıkçılık turizmi için alt yapı oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Vatandaşlarımıza ve köylümüze düşen görev ise doğal göl ve göletlere bırakılan bu yavruların korunmasına yardımcı olunması ve bunların büyüyerek en azından bir kez üremesine fırsat sağlanmasıdır. Böylelikle ortamda doğal üreme döngüsü sağlanacaktır" dedi.

Aygül, son beş yılda Bursa'da bulanan göl ve göletlere toplamda 1 milyon 906 bin yayın ve sazan yavrusu bırakıldığını hatırlatarak, "Bu yıl, İznik ve Uluabat gölleriyle birlikte 18 göl ve gölete toplam 1 milyon 756 bin sazan yavrusu bırakılacaktır. Müdürlüğümüzce yapılan bu çalışma ile ülkemizde oldukça geri durumda olan ve aslında turizm yönünden dünyada oldukça önem arz eden sportif balıkçılık turizmi yapılabilmesi yönünden bölgenin alt yapısına katkı sağlaması amaçlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Aygül, görevlilerle birlikte İznik Gölüne yavru sazanları bıraktı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2021-08-18 11:23:36



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