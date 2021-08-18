Bursa’da göl ve göletlere 1 milyon 756 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bursa bölgesindeki göl ve göletlere 1 milyon 756 bin adet yavru sazan balığı bırakıldığını açıkladı. 945 bin yavru balığın bırakıldığı İznik Gölü’nde tören düzenlendi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İznik ve Uluabat Göllerine toplamda 1 milyon 906 bin adet yavru sazan ve yayın balığı bıraktı. Son 5 yılda Bursa bölgesine 2 milyona yakın yavru balık bırakılırken, bu yıl tek partide bu rakama yaklaşıldı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bursa genelinde İznik gölüne 945 bin adet yavru sazan olmak üzere Uluabat gölü ve toplam 18 göl ve gölete toplamda 1 milyon 906 bin adet yavru sazan ve yayın balığı yavrusu bırakıldı. Balıklar Edirne İl Tarım Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonunda üretildi. Özel araçlarla Orhangazi’de İznik gölü sahiline getirilen yavru sazan ve yayın balıkları Bursa bölgesinden gelen özel tankerli araçlarla da göl ve göletlere bırakılmak üzere gönderildi.

Orhangazi'de tören düzenlendi

İznik Gölü’ne bırakılan 945 bin adet yavru sazan balığı için ise Orhangazi’de İznik Gölü Sahilinde tören düzenlendi. Törene Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, İl Müdür yardımcıları ile birlikte Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Hasan Cevizlidere, Orhangazi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Cemal Kızmaz ve balıkçılar katıldı. Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Bursa bölgesinde 2020 yılı sonu itibariyle denizlerde 243 adet, İç Sularda 303 adet olmak üzere toplam 546 adet balıkçı gemisi bulunmakta olup denizden ve iç sulardan avcılık yoluyla elde edilen ürün miktarı 7.805.171 kg olarak gerçekleşmiştir dedi. Hamit Aygül, sulama amaçlı yapılan göletlerin balıkçılığa kazandırılması çalışması ile atıl durumda olan kaynaklar üretime kazandırılarak farklı üretim modellerinin uygulanmasına imkân sağlayarak bu çerçevede ülkemizde eksikliği hissedilen sportif avcılık alanlarının İlimizde oluşturulması yönünde önemli bir adım atıldığını belirterek, bu çalışmalarla sportif avcılığın gelişmesi sağlanırken aynı zamanda rezervuarın popülâsyonunda da olumlu yönde gelişme sağlanmaktadır. Ayrıca yapılan bu çalışmalar ülkemizde yeni gelişmekte olan sportif balıkçılık turizmi için alt yapı oluşturulmasına katkı sağlamaktadır dedi. Vatandaşlarımıza ve köylümüze düşen görev ise doğal göl ve göletlere bırakılan bu yavruların korunmasına yardımcı olunması ve bunların büyüyerek en azından bir kez üremesine fırsat sağlanmasıdır. Böylelikle ortamda doğal üreme döngüsü sağlanacaktır dedi.

1 milyon 750 bin balık bırakıldı

İl Müdürü Hamit Aygül, son beş yılda İlimizde bulanan göl ve göletlere toplamda 1 milyon 906 bin adet yayın ve sazan yavrusu bırakıldığını hatırlatarak, bu yıl ise İznik ve Uluabat Gölleriyle beraber toplam 18 göl ve gölete toplam 1 milyon 756 bin sazan yavrusu bırakılacaktır. Müdürlüğümüzce yapılan bu çalışma ile ülkemizde oldukça geri durumda olan ve aslında turizm yönünden dünyada oldukça önem arz eden sportif balıkçılık turizmi yapılabilmesi yönünden bölgenin alt yapısına katkı sağlaması amaçlanmıştır dedi. Konuşmaların ardından İl Müdürü Hamit Aygül, görevlilerle birlikte İznik Gölüne yavru sazanları bıraktı.

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