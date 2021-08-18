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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özkan, Karacabeylilere aşure dağıttı

İHA

Başkan Özkan, Karacabeylilere aşure dağıttı

Karacabey Belediyesi ilçe sakinlerine aşure ikramında bulundu.
Pazar yerinde vatandaşlara aşure dağıtıldı. Başkan Ali Özkan, kazan başına geçip halka aşure ikram etti. Ali Özkan, “Paylaşmanın, birlik ve beraberlik içinde olmanın hatırlandığı değerli zaman dilimlerimizden biridir Muharrem ayı. Hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma gibi toplumsal bağlarımızı ve bizleri birbirimize bağlayan önemli günlerdendir. Aşure paylaşmaktır. Bu ayda birbirimize ikram ettiğimiz aşureler, birlik ve beraberliğimizin en güzel nişanesidir” dedi.
Başkan Özkan, Muharrem ayının aynı zamanda hicri yılın da başlangıcı olduğunu hatırlatırken, “Muharrem ayının özünü iyi anlamak, özüne layık bir şekilde idrâk etmek gerekiyor. Bu vesileyle, hicrî yılbaşı ve Muharrem ayının bütün İslâm âlemine sağlık, huzur ve selamet getirmesini temenni ediyor, birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamının güçlenmesine vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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