Bursa'da denize deneme ağları atıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gemlik körfezinin yanı sıra Marmara bölgesini esir alan müsilaj konusunda sıkıntı yaşayan balıkçılar, Narlı bölgesinde atılan deneme ağları ile rahat bir nefes aldı.

Yalova Tarım İl Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının denetiminde denize ağ atan balıkçılar, 30 kasa sardalya avlarken, ağların temiz çıkması yüzleri güldürdü. Yapılan denetimler sonucu yasakların kalkacağı öğrenildi. Müsilaj sıkıntısının ardından balıkçıların yüzleri güldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.