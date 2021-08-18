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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 3. katın penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı.

Olay Hamidiye mahallesi Yıldız sokakta bulunan 3 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Oturma odasında oyun oynayan 2 yaşındaki Yiğit Hamza A., açtığı pencereye çıktı. Dengesini kaybeden çocuk, yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Ağır yaralanan çocuğu gören ailesi, yardıma koştu. Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk tedaviye alındı. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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