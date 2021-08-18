Başkan Yılmaz, kahramanları ağırladı

Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Manavgat’ta 28 Temmuzda başlayan ve neredeyse Akdeniz Bölgesi’nin tamamını etkisi altına alan orman yangınlarına karşı büyük bir mücadele verdi. Afet bölgesinde hazır bulunan 7 araç ve 15 kişilik ekip, bölge halkının güvenliği sağlamak için fedakârca çalıştı.

Aldıkları tedbirlerle halkın takdirini kazanan personel, Bursa’ya döndükten sonra Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’la biraraya geldi. Muhtemel bir afette ekibinin 7/24 hazır olduğunu söyleyen Oktay Yılmaz, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, “Büyük afetlerle mücadele noktasında en büyük silahımız birlik ve beraberliktir. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak yangınları söndürmek, halkın tahliyesini sağlamak ve mahsur kalan hayvanları kurtarmak için arama kurtarma ekibimizi Muğla’nın Milas ilçesine göndermiştik. Ekibimiz, Hayıtlı köyündeki yangının söndürülmesinde ve Fesleğen köyündeki vatandaşlarımızın tahliye çalışmalarında görev aldı. Yangının Yeniköy Termik Santrali’ne sıçramaması için büyük gayret sarf etti. Devletimiz büyük, milletimiz güçlüdür. El birliği ile bu zorluğun üstesinden geldik. Yanan bölgelerin yeniden yeşillendirilmesi için elimizden geleni yapacağız”dedi.

Türkiye’yi kasıp kavuran orman yangınlarına karşı ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Lideri Ceyhun Eskioğlu, “Tahliye işlemlerinde yük ve hayvanları taşıdık. Fesleğen köyünde bütün ekiplerle beraber omuz omuza mücadele verdik. Buna şahit olan bölge halkı bizleri çok destekledi. 11 gün boyunca araçlarımız 7/24 durmadan çalıştı. Bölge halkının çok duasını aldık, başkanımıza çok selam yolladılar” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Başkan Oktay Yılmaz, orman yangınlarında fedakârca çalışan personele tek tek teşekkür etti.

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