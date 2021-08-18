Şehitlerimizin isimleri yaşatılmaya devam ediyor

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Bursa’nın Gemlik ilçesinde şehitlerin isimleri okullarda yaşatılıyor.

Gemlik'te iki ayrı okula iki şehidin adının verilmesi için Millî Eğitim Komisyonuna yazı yazıldı. AK Parti İlçe Başkanı Şamil Yiğit, yeni eğitim öğretim yılında faaliyete başlayacak olan Hisartepe Mahallesinde bulunan okula “Şehit Gökhan Aydınlı Ortaokulu”, daha önce açılan Çınar ilk ve Ortaokuluna ise şehit Mehmet Güngör’ün adının verilmesi için teklifte bulunduklarını açıkladı. Komisyon toplantısında ele alınacak karara göre okullar yeni döneme şehitlerin adıyla başlayacak.

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