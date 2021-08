Limak Enerji'nin 102'nci işlem merkezi Osmangazi'de hizmete başladı

Müşteri memnuniyetini şiar edinen Limak Enerji, müşterilerinin en hızlı şekilde işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için hizmet noktalarının sayısını her geçen gün artırıyor. Şirket, bölgesinin ihtiyaçlarını karşılamak için son olarak Soğanlı Yetkili İşlem Merkezi’ni (YİM) açtı.

Yoğunluk olan bölgelerde işlem merkezi sayısını artıran şirketin bu merkezlerinde müşteriler fatura ve abonelik işlemlerini konforlu bir ortamda ve sür'atle gerçekleştirebiliyor. Güvenli olarak fatura ödemelerini yapabiliyor ve kampanyalardan yararlanabiliyorlar. Şirket, yüzü ’ü aşkın işlem merkezi ile hizmet ağını genişletirken, daha kısa işlem süresi sunarak, müşterilerin bekleme sürelerini de asgariye düşürmeyi hedefliyor. Müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı ve sağlıklı bir iletişim kurmayı hedefleyen Limak Enerji, müşteri işlem merkezlerinde 65 yaş üstü ve engelli müşterilere işlem önceliği tanıyor. İşlem merkezlerinde rutin olarak dezenfekte çalışmaları yapan şirket, işlem yapmak için gelen müşterilerinin ateşlerini ölçerek, pandemi kurallarına uygun şekilde içeri alıyor. Şirket, müşterilerine; çağrı merkezi, online işlem merkezi, mobil uygulama, edevlet ve işaret dili görüşme hattı üzerinden de 7 gün 24 saat hızlı bir şekilde zaman kaybetmeden ve mekan kavramı olmadan işlem yapma imkânı sunuyor.

Yeni yatırımlarını hayata geçiren şirket, artan nüfusun gelişen ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak, bölge halkına daha konforlu hizmet sunmak için çalışmalarına devam ediyor. Şirket, son olarak Bursa’nın Osmangazi İlçesinde yer alan Soğanlı’da Yetkili İşlem Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Bursa’da 45 mevkide hizmet veren Limak Enerji, bu yeni işlem merkezi ile Osmangazi İlçesinde 9 farklı hizmet noktasıyla müşterilerine ulaşmaya devam edecek.

İşlem merkezinin açılışı, Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Ergüneş ve Genel Müdür Ali Erman Aytac, Bölge Müdürü Sıtkı Ceyhun Ayabakan, Pratik İşlem İş Geliştirme Müdürü Zülfikar Aslan ve şirket çalışanlarının katıldığı törenle gerçekleşti. Açılışta konuşan Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Şirket olarak, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyon kişiye hizmet veriyoruz. Tüm hizmet bölgemizde yüzü aşkın işlem merkezi ile müşterilerimize ulaşıyoruz. Abonelerimizin yüzde 53’ünün yaşadığı Bursa’da ise 45 mevkide yer alıyoruz ve bu yeni işlem noktamız ile Osmangazi’de 9 işlem merkezi ile müşterilerimize erişmiş olacağız” diye konuştu.

Şirket yatırımlarının müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için devreye alındığının altını çizen Aytac, “Yılın ilk 6 ayının verilerine baktığımızda Osmangazi’de yaklaşık bin 700 yeni konut, yaklaşık 2 bin 100 ticari tesis ve 2 sanayi kuruluşu inşaatı tamamlanarak ilk defa elektrik abonesi oldu. Osmangazi ilçemizde eriştiğimiz müşteri sayısı ise 430 bine yükseldi. Bizler de yeni işlem merkezimizi Soğanlı Mahallesi’ndeki bölge halkımıza kazandırdık. Müşterilerimiz abonelik yapma ve sonlandırma, bilgi güncelleme, fatura tahsilatı, tarife değişikliği, borç sorgulama ve bilgi alma gibi işlemlerini bu noktadan güvenle yapabilecekler. Yeni işlem merkezlerimizle kapsama alanımızı genişletirken daha kısa işlem süresi sunarak, müşterilerimizin bekleme sürelerini de asgariye düşürdük. Dijitalleşmenin tüm hayatımıza entegre olduğu bu dönemde artık asıl amacımız sadece fatura ödemelerinin gerçekleştirildiği işlem merkezleri açmak değil, müşterilerimize odaklanıp daha fazla değer katarak her konuda çözüm sunmak. Limak Enerji olarak, abonelerimizin ihtiyacını en iyi şekilde karşılamak istiyoruz. Sadece yapılan işlemler sırasında değil sonrasında da müşterilerimizin her türlü istek ve şikayetine anında cevap verebilmek için dijital ve fiziksel kanallar üzerindeki projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

