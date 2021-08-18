Teknoloji Festivali başlıyor

İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği Teknoloji Festivalinin ikincisi başlıyor. 2024 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek festival çerçevesinde yarışma başvurularının tamamlanmasıyla birlikte İnegöl’e Türkiye’nin dört bir yanından misafirler akın edecek.

İlkini 2019 yılında düzenlediği ancak 2020 yılında pandemi dolayısıyla yapılamayan Teknoloji Festivalinin ikincisi, yarışmalar, konserler, kariyer söyleşileri ve proje stant sunumları ile 2024 Ağustos ayında Nikâh Dairesi önünde yapılacak. 13 ayrı kategoride yarışmalar düzenlenecek olan festivalde drone yarışması, robot yarışması, modelmaket uçak yarışması, roket yarışması, müzik yarışması, crawler yarışması, kâğıt uçak yarışması, fikir kürsüsü yarışması, hediyelik eşya tasarım yarışması, akıl oyunları yarışması, grafiti yarışması, maske tasarım yarışması, sıfır atık materyal tasarımı yarışması olmak üzere 13 ayrı kategoride yarışmalar yer alıyor. Dört gün sürecek festivalin yarışma başvuruları, 40 il, 50 kurum ve kuruluş, 5.000 yarışmacının katılımıyla tamamlandı.

Bir önceki festival sonrası hedefi büyüten ve teknolojinin gücünü gençlerle buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi, yarışma ve konserlerden oluşan festival alanını 1500 metrekareden 5 bin metrekareye yükseltti. Ayrıca 2. Teknoloji Festivali kapsamında düzlenen yarışmaların tamamı için 50 bin TL ödül verilecek.

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