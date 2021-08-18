Bursaspor, Jorquera transferini resmen duyurdu

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Bursaspor Kulübü, daha önce anlaşmaya vardığı Cristobal Jorquera transferini resmen duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da transfer hareketliliği sürüyor. Yeşilbeyazlı kulüp, daha önce anlaşmaya vardığını duyurduğu Cristobal Jorquera transferini resmen duyurdu. Bursaspor’un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Evine hoş geldin Bienvenido a Casa Cristobal Jorquera" denildi. 33 yaşındaki futbolcu, daha önce 20152018 tarihleri arasında Bursaspor formasını terletmişti.

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