Bursa'da kamyonet otobüs durağına daldı; 1'i ağır 3 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da kamyonet otobüs durağına daldı; 1'i ağır 3 yaralı

DHA

Bursa'da kamyonet otobüs durağına daldı; 1'i ağır 3 yaralı


İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da, alkollü olduğu iddia edilen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yol kenarındaki otobüs durağında bekleyen yolcuların arasına daldı. Kazada 1´i ağır 3 kişi yaralanırken, kamyonet sürücüsü Özcan Özdoğan gözaltına alındı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi´nde meydana geldi. Uludağ Caddesi´nden Çiçek Caddesi´ne seyir halinde olan Özcan Özdoğan yönetimindeki 16 FA 130 plakalı kamyonet, kontrolden çıktı. Özdoğan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, kaldırıma çıkarak önce seyyar satıcı tezgahına çarptı, ardından durakta otobüs bekleyen yolcuların arasına daldı. Can pazarının yaşandığı kazada durakta bekleyenlerden Züfer Telman aracın altında kaldı. Durakta bekleyenlerden Hakan Aksoy ile Rüveyda Pekdoğan aracın çarpması nedeniyle metrelerce savrularak yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Aracın altından çıkarılan Telman ile metrelerce savrularak yaralanan Aksoy ve Pekdoğan, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazadan geriye ise yaralıların çevreye dağılan alışveriş torbaları ile eşyaları kaldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.
'ÖLEN YOK DİMİ' DİYEN SÜRÜCÜYE TEPKİ 
Kazadan sonra ayakta durmakta güçlük çeken ve alkollü olduğu öne sürülen sürücü Özdoğan'ın "Ölen yok dimi ?" diye sorması, çevredekilerin tepkisine neden oldu. Polis öfkeli kalabalığı uzaklaştırarak, sürcüyü gözaltına aldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2021-08-19 04:15:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kamyonet seyyar satıcıların ve vatandaşların arasına daldı: 1’i ağır 3 yaralı Kazayı gören vatandaş ise ’’Yukarıdan koptuğu gibi buradan vura vura geldi’’ dedi
YEREL HABERLER Kamyonet seyyar satıcıların ve vatandaşların arasına ...
Savrulan otomobil yayalara ve araçlara çarptı, o anlar kamerada
YEREL HABERLER Savrulan otomobil yayalara ve araçlara çarptı, o ...
Bursaspor, Jorquera transferini resmen duyurdu
YEREL HABERLER Bursaspor, Jorquera transferini resmen duyurdu
Bursaspor’da Erzurumspor maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da Erzurumspor maçı hazırlıkları devam ...
Afganistan'da mahsur kalan Bursalı hemşire Türk askerlerinin himayesi altında 20 yaşındaki İrem hemşire Türkiye yolunda
YEREL HABERLER Afganistan'da mahsur kalan Bursalı hemşire Türk ...
Bursaspor Futbol Okulları, Balkanlar’a açıldı
YEREL HABERLER Bursaspor Futbol Okulları, Balkanlar’a açıldı
Merve Cansu Demir, Paralimpik Olimpiyatları’nda mücadele edecek
YEREL HABERLER Merve Cansu Demir, Paralimpik Olimpiyatları’nda ...
Asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı
Teknoloji Festivali başlıyor
YEREL HABERLER Teknoloji Festivali başlıyor
Yüzü gülen karpuz tüccarı çiftçiyi hediyeye boğdu
YEREL HABERLER Yüzü gülen karpuz tüccarı çiftçiyi hediyeye boğdu
BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu: "Daha fazla donanım kadın istihdamını arttıracak"
YEREL HABERLER BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu: "Daha fazla donanım kadın ...
Limak Enerji'nin 102'nci işlem merkezi Osmangazi'de hizmete başladı
YEREL HABERLER Limak Enerji'nin 102'nci işlem merkezi Osmangazi'de ...
Şehitlerimizin isimleri yaşatılmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Şehitlerimizin isimleri yaşatılmaya devam ediyor
Başkan Yılmaz, kahramanları ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, kahramanları ağırladı
3'üncü katın penceresinden düşen 2 yaşındaki Yiğit Hamza, ağır yaralandı
YEREL HABERLER 3'üncü katın penceresinden düşen 2 yaşındaki Yiğit ...
3. Katın penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER 3. Katın penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı
Bursa'da denize deneme ağları atıldı
YEREL HABERLER Bursa'da denize deneme ağları atıldı
2 bin yıllık antik tiyatronun gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER 2 bin yıllık antik tiyatronun gün yüzüne çıkarılması ...
Bursagaz’dan depreme karşı önemli uyarılar
YEREL HABERLER Bursagaz’dan depreme karşı önemli uyarılar
Penguenlerin beslenme saatleri
YEREL HABERLER Penguenlerin beslenme saatleri
Afganistan'da mahsur kalan Bursalı hemşirenin ve arkadaşlarının yardım çığlıkları 20 yaşındaki İrem’in çaresiz bekleyişi devam ediyor
YEREL HABERLER Afganistan'da mahsur kalan Bursalı hemşirenin ve ...
Başkan Özkan, Karacabeylilere aşure dağıttı
YEREL HABERLER Başkan Özkan, Karacabeylilere aşure dağıttı
Bursa’da göl ve göletlere 1 milyon 756 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı
YEREL HABERLER Bursa’da göl ve göletlere 1 milyon 756 bin adet yavru ...
İznik Gölü'ne, 945 bin yavru sazan ve yayın balığı yavrusu bırakıldı
YEREL HABERLER İznik Gölü'ne, 945 bin yavru sazan ve yayın balığı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.