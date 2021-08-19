Bursa'da kamyonet otobüs durağına daldı; 1'i ağır 3 yaralı



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da, alkollü olduğu iddia edilen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yol kenarındaki otobüs durağında bekleyen yolcuların arasına daldı. Kazada 1´i ağır 3 kişi yaralanırken, kamyonet sürücüsü Özcan Özdoğan gözaltına alındı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi´nde meydana geldi. Uludağ Caddesi´nden Çiçek Caddesi´ne seyir halinde olan Özcan Özdoğan yönetimindeki 16 FA 130 plakalı kamyonet, kontrolden çıktı. Özdoğan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, kaldırıma çıkarak önce seyyar satıcı tezgahına çarptı, ardından durakta otobüs bekleyen yolcuların arasına daldı. Can pazarının yaşandığı kazada durakta bekleyenlerden Züfer Telman aracın altında kaldı. Durakta bekleyenlerden Hakan Aksoy ile Rüveyda Pekdoğan aracın çarpması nedeniyle metrelerce savrularak yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Aracın altından çıkarılan Telman ile metrelerce savrularak yaralanan Aksoy ve Pekdoğan, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazadan geriye ise yaralıların çevreye dağılan alışveriş torbaları ile eşyaları kaldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

'ÖLEN YOK DİMİ' DİYEN SÜRÜCÜYE TEPKİ

Kazadan sonra ayakta durmakta güçlük çeken ve alkollü olduğu öne sürülen sürücü Özdoğan'ın "Ölen yok dimi ?" diye sorması, çevredekilerin tepkisine neden oldu. Polis öfkeli kalabalığı uzaklaştırarak, sürcüyü gözaltına aldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2021-08-19 04:15:40



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