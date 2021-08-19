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İkinci el konuta faiz freni Konut satışları beklentileri karşılamadı Yabancılara konut satışında umut veren tablo

İHA

İkinci el konuta faiz freni Konut satışları beklentileri karşılamadı Yabancılara konut satışında umut veren tablo

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Temmuz 2021 dönemi konut satış verileri gayrimenkul sektörünü memnun etmedi. Özellikle ikinci el konut satışlarında yaşanan düşüşün ana sebebi olarak konut kredi faizlerinin yüksek olması gösteriliyor.
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına nazaran yüzde 53,5 azalarak, 75 bin 113 oldu. İlk el konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,9 azalarak 32 bin 672 oldu. Son dönemlerde yükselişe geçen konut fiyatlarının yanı sıra konut kredi faizlerindeki oranlar sebebiyle gerek ev sahibi olmak isteyenler, gerekse de konut yatırımı yapmak isteyenler için oldukça zor bir dönem yaşanıyor. Emlak sektörünün en önemli dinamikleri arasında yer alan konut satışlarında yaşanan bu düşüş sektörün yıl sonu hedeflerine ulaşmasını zorlaştırıyor.
Konut satışlarında yaşanan düşüşü ve bu düşüşe sebep olan faktörleri değerlendiren Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, “Bankaların konut kredisi faiz oranlarındaki yüksek seyir, konut satışlarında özellikle Temmuz ayında yüzde 53 oranında daralmaya sebep oldu. Faizlerdeki bu yüksek oranlar konut kredisiyle satılan ve birinci el konutlar üzerinde etkisini gösterdi. Konut sektöründe satışları artırmak, tüketiciye destek sunmak ve ekonomiye katkı vermek hedefiyle yeni bir planlamaya ve kampanyaya ihtiyaç duyulmaktadır” dedi.
Dünya genelinde yaşanan salgınla birlikte neredeyse durma noktasına gelen yabancılara konut satışında umut veren gelişmeler yaşandığını ifade eden Aydemir, "OcakTemmuz döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46,9 artarak 24 bin 983 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarının artışa geçmesi, gayrimenkul sektörüne sıcak para girişi anlamında katkı sağladı. Döviz kurlarındaki artış Türkiye’de ev almak isteyen yabancılar için fırsata çevrildi. Ayrıca bu talebin yılın ikinci yarısından itibaren artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına nazaran yüzde 64,0 artarak 4 bin 495 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz ayında ilk sırayı bin 951 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 931 konut satışı ile Antalya, 312 konut satışı ile Ankara, 217 konut satışı ile Mersin ve 158 konut satışı ile Bursa izledi" diye konuştu.

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