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Bursa'da 90’lara yolculuk... Yonca Evcimik, Burak Kut, Ferda Anıl Yarkın, Mansur Ark Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı Yonca Evcimik annesini bir hafta önce kaybetmesine rağmen sahneye çıktı, daha sonra mevlidine katılmak için Bursa'dan ayrıldı

İHA

Bursa'da 90’lara yolculuk... Yonca Evcimik, Burak Kut, Ferda Anıl Yarkın, Mansur Ark Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı Yonca Evcimik annesini bir hafta önce kaybetmesine rağmen sahneye çıktı, daha sonra mevlidine katılmak için Bursa'dan ayrıldı

59. Uluslararası Bursa Festivali'nin 90'lar Pop Gecesi'nde efsane sanatçılar Yonca Evcimik, Burak Kut, Mahsur Ark ve Ferda Anıl Yarkın şarkılarıyla Bursa'yı salladı. Bir hafta önce annesini kaybeden Yonca Evcimik konser sonrası mevlid için Bursa'dan ayrıldı.
Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda Atış Yapı sponsorluğundaki konserde ilk olarak 90'lı yılların ünlü kadın pop sanatçısı Yonca Evcimik sahne aldı. Unutulmayan ve hayranlıkla dinlenen "Kendine Gel" şarkısıyla izleyenleri coşturan Evcimik, bitmeyen enerjisiyle seyircilerden büyük alkış aldı. Bir hafta önce annesini kaybeden Evcimik, "Annemi bir hafta önce kaybettim. Çok üzgünüm. Ancak Bursalılarla bu gecede buluşma fırsatını kaçırmamak adına konsere katıldım. Herkese teşekkür ediyorum" dedi. Evcimik, muhteşem performansının ardından annesinin mevlidine katılmak için Bursa'dan ayrıldı. Evcimik'in ardından sahneye Mansur Ark çıktı. Yarim, şarkısıyla izleyenlerin büyük beğenisini toplayan sanatçı, "Sana Demedim mi?" şarkısını ise hayranlarıyla birlikte söyledi. 90'lı yılların en popüler pop grubu Grup Vitamin ise söyledikleri şarkılarla izleyenleri bir an olsun yerlerine oturtmadı. Ferda Anıl Yarkın da şarkılarıyla izleyenleri mest etti. Sanatçı, Sonuna Kadar, Zorlama Güzelim, Üzülme gibi akıllara kazınmış parçalarıyla dinleyenlerin gönlünde yeniden taht kurdu. Gecenin son konuğu ise pop müziğin efsane isimlerinden Burak Kut oldu. Yılların eskitemediği bebek yüzlü sanatçı, söylediği şarkılarla hayranları tarafından ayakta alkışlandı. Allah Korusun Nazarlardan şarkısıyla çıktığı sahnede performansıyla göz dolduran Burak Kut, seyircilerle birlikte sahnelediği interaktif müzik şovu ve söylediği Benimle Oynama şarkısıyla büyük beğeni topladı. Duygu yüklü parçası Bebeğim şarkısına izleyenlerin telefon ışıklarıyla eşlik ettiği sanatçı, bu muazzam geceyi organize eden Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı'na teşekkür etti. Konserin son bölümünde 90'lar Pop Gecesi' ne katılan tüm sanatçılar sahneye hep birlikte çıkarak izleyenlerle birlikte son şarkılarını seslendirip hayranlarına veda ettiler. AK Parti Milletvekili Atilla Ödünç, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, BKSTV Başkanvekili Ömer Kumova, BKSTV Genel Sekreteri Fehim Ferik ile gecenin sponsoru Atış Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Atış, sanatçılara konser için birer teşekkür plaketi verdi. Sanatçı Mansur Ark, tüm sanatçılar adına söz alarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a bu geceye katkılarından dolayı teşekkür etti.

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