Şirinevler doğalgaza kavuşuyor

Yıldırım Belediyesi, ilçe sakinlerinin fikirlerini alarak hizmet üretmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Şirinevler Mahallesi’ndeki vatandaşla bir araya gelerek bölgenin meselelerini konuştu.

Şirinevler Mahallesi’nin çehresini değiştirecek çalışmaları ciddiyetle sürdürdüklerinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak mahalle mahalle gezerek vatandaşımızın sorunlarını birlikte istişare ediyoruz. Bugün Şirinevler Mahalle’mizdeki hemşehrilerimizle görüştük. Mahalle sâkinlerimize uzun süredir bekledikleri doğalgaz meselesinin çözümüne yönelik müjdeli haberi verdik. İlçenin çeşitli noktalarında doğalgaz çalışmalarını ağustos ayının sonunda başlatıyoruz. Şirinevler Mahallesi’ndeki hemşehrilerimiz önümüzdeki yıl doğalgaza kavuşacak. Öte yandan muhtarımızla Deliçay Deresi’nin ıslahına yönelik alanda inceleme yaptık. Mahalle sâkinlerimizin talepleri üzere kapalı pazar yeri ve parkı da gündemimize aldık. Yıldırım’ı ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Şirinevler Mahalle Muhtarı Yusuf Emre Kürkçü, “Başkanımız Oktay Yılmaz mahallemize sürekli ziyaretler gerçekleştiriyor. Mahalle sâkinlerimizle bir araya geliyor ve sorunlarını dinliyor. Kendisine ilettiğimiz her talebi gündemine alıyor ve kısa sürede çözümünü sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Ortak akla ve iş birliğine dayalı bir yönetim anlayışı içinde hareket ettiklerinin altını çizen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım’ı halkla birlikte yönetiyoruz. Mahalle ziyaretleri ve cuma buluşmaları ile vatandaşlarımızla buluşuyor, onların talep ve şikâyetlerini dinliyoruz. Vatandaşlarımızın fikirlerini alarak onları da bir nevî yönetimde söz sahibi kılıyoruz. Yıldırım’da yaşayan herkesin fikri bizim için değerli. Yıldırım’ı, ortak akılla, el ele yönetmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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