Saha ekibine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Teorik eğitimler, sahada yapılan uygulamalarla da desteklendi.

Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’nün gündüz vardiyasındaki sanat çalışmaları yürüten ressamlar ile inşaat bakım onarımı ve kıyı temizliği hizmetlerinde görev alan personele, 6 farklı oturumda iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Gece ve gündüz çalışan personelin çalışma alanlarına göre özel olarak verilen eğitimler, teorinin yanında sahada yapılan uygulamalarla da desteklendi.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarınca verilen genel iş güvenliği kurallarının aktarıldığı eğitimlerde çalışanlar, kazalardan nasıl korunacakları ve alacakları tedbirler hakkında bilgilendirildi. İşe özgü iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri kapsamında ise iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, gece vardiyasında şerit daraltma ve yol kapama usulüyle çalışan kent temizliği çalışanlarına trafiğin kesilmesi ve çalışma alanının güvenli hale getirilmesiyle ilgili uygulamalı eğitim verdi.

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