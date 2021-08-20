Bursa'da minibüs alev alev yandı

Bursa'da bir minibüs park halindeyken alev alev yandı. Alev topuna dönen minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olay merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre park halinde bulunan minibüs henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Çevrede bulunan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen minibüsü yarım saat süren bir çalışmayla söndürdü. Çevredekilerin korku dolu bakışlarıyla yanan minibüs kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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