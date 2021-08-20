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İnegöl’de Ali Çakar rüzgârı

İHA

İnegöl’de Ali Çakar rüzgârı

İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği ‘’Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri’’ kapsamında Ali Çakar konser verdi.
19 Ağustos Perşembe akşam saat 21.00’da Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Açık Hava Gösteri Merkezinde yapılan konser, İnegöl Belediyesi THM Korosu Solistler Geçidi gösterisiyle başladı. Solistler sırasıyla kendi türkülerini seslendirdi. Konserin ilk bölümü, solistlerin seslendirdiği türkülerin ardından son buldu. İkinci bölümde TRT ses sanatçısı Ali Çakar sahneye çıktı. Kültür Sosyal İşleri Müdürü Önder Kılıç, Ali Çakar’a İnegöl’ü temsîlen çini hediye etti.

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