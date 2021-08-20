Muhtar oğlunun ikna edemediği kadın aşı olmadı, korona virüsten hayatını kaybetti Bursa’da bir muhtar: aşıya ikna edemediği annesini korona virüsten kaybetti Şükraniye Mahalle Muhtarı Ergün Kahraman: "Aşı ile ilgili dolduruşa gelmeyin, aşı olmamak pahalıya mal oluyor"

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde bir kadın, oğlunun ikna çabalarına rağmen aşı olmadı. Korona virüse yakalanan Emine Kahraman, 10 gün içinde hayatını kaybetti. Şükraniye Mahalle Muhtarı oğlu Ergün Kahraman; "Aşı ile dolduruşa gelmeyin. Aşı olmamak pahalıya mal oluyor" dedi.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde muhtarlık yapan Ergün Kahraman, aşıya ikna edemediği 74 yaşındaki annesi Emine Kahraman 5 gün önce korona virüsten kaybetti. Ailesinde aşıya karşıtların olduğunu ve kendisinin aşı olarak korona virüsten korunduğunu anlatan Kahraman, annesinin de “Yaşlıyım ben, evden çıkmıyorum” gerekçesi ile aşı yaptırmadığını ifade etti. Annesinin hastalık sürecinde de bizzat yakınında olduğunu fakat aşı yaptırdığı için testlerinin negatif çıktığını dile getiren Kahraman, genç yaşlı demeden herkesin aşısını yaptırması gerektiğinin altını çizdi.

Şükraniye Mahalle Muhtarı Ergün Kahraman, “Covid19 hastalığı ülkemize geldiğinden beri çok canlarımızı kaybettik. Biz de son 15 günde bizler de bu acıyı fazlası ile yaşadık. Çok acı tecrübeler edindik. Kurban Bayramı’nda teyzem annemi ziyarete geliyor. Teyzem korona virüs olduğunu bilmediği için annemle muhabbet ediyorlar. Birkaç gün içinde teyzem rahatsızlandı ve arkasından annem hastalandı. Ben annemi kucaklayarak hastaneye götürdüm. Covid teşhisi koydular. Bu kadar temasıma rağmen benim testlerim hep negatif çıktı. Ama ben aşımı olmuştum. Anneme defalarca aşı için telkinde bulunmama rağmen bir türlü ikna edemedim. Annem bana sürekli, ‘Bu yaştan sonra gerek yok. Ben evden çıkmıyorum’ dedi. Bu hastalık uzaktan gelmiyor. Yakınlarınızdan bulaşıyor. Anneme de kız kardeşinden geldi” dedi.

“Aşı olmamak pahalıya mal oluyor”

Annesinden sonra eşine de korona virüs teşhisi konulduğunu anlatan Kahraman, “Kız kardeşim, onun eşi herkes hasta oldu. Çok korktuk. O teyzemizde 10 defa ameliyat geçirmiş, türlü türlü kronik rahatsızlıkları olan bir kişiydi. İyileşti ama o da aşısını olmuştu. Kızım korona virüs oldu, bilmeden Bandırma’ya gitti. Bir tek ben aşılıydım ve hepsinin içinde negatif kaldım. Annemin süreci derinleşti. Hastaneye yatırdılar, yoğun bakım, entübe derken annemi kaybettik. 74 yaşında annemi kaybettik ve çok üzüldük. Daha önce benim azam da korona virüsten rahmetli oldu. Benim dünürüm de koronadan öldü ama o zaman aşı yoktu. Şimdi aşı var. Önlem alabiliriz. Bazı insanlar, aşı olmama hakkını kullanıyor ama bu hak çok pahalıya mal olabiliyor” diye konuştu.

“Aşı ile ilgili dolduruşa gelmeyin”

Gençlerin "bir şey olmaz” dememesi gerektiğini vurgulayan Kahraman, “Ben aşı olduğum için negatif kaldım. Evde aşı olmamaya karşı çok pişmanlık var. Günleri geldiğinde aşı olmayı düşünüyorlar. Annemi ikna edemedik. Eşime diyorum, ‘ben Türkovac aşısını bekliyorum’ diyor. Bunu beklemenin bir lüksü yok. Gence yaşlıya bakmıyor. Hastanede gözümüzle gördük. Hastaların hepsi aşısız kişilerdi. Aşının önemini acı tecrübelerle görmüş olduk. İnsanlara aşılarını olmalarını rica ediyoruz. Dolduruşa gelmeyin. Sağdan soldan bazı şarlatanlar çıkıyor. ‘Yok aşı ile çip takılacakmış’ böyle bir şey olabilir mi? Devlet kendi halkına neden kötülük yapsın” ifadelerini kullandı.

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