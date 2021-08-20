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Bursa’da kırmızı ışıkta durmayan TIR, kavşaktaki hafif ticarî otomobile çarpınca ortalık savaş alanına döndü. Kaza ânı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Bursaİzmir yolunun Bakırköy mevkiinde meydana geldi. Karacabey’den Bursa istikametine giden TIR, kırmızı ışıkta durmadı. O esnada hareket eden ticarî araç şoförü, TIR'ın üzerine geldiğini fark etmedi. Çarpmanın etkisiyle hafif ticarî araç orta refüje sürüklendi. Kaza ânı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada şans eseri ölen olmazken, araçta bulunanlar hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Aksayan trafik polis ekiplerinin gelmesiyle normale döndü.

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