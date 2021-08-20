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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tescilli ay çekirdeği hasadı başladı

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinin "İnegöl Alası" adıyla tescilli ürünü çerezlik Ay çekirdeğinin hasadına başlandı. Hasadı yapılan çekirdekler, pazar alanlarında Kurutulmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl kilosu 12 liradan alıcı bulan tescilli ürünün bu yıl fiyatında belirsizlik yaşanıyor.

Tescilli ay çekirdeği hasadı başladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinin "İnegöl Alası" adıyla tescilli ürünü çerezlik Ay çekirdeğinin hasadına başlandı. Hasadı yapılan çekirdekler, pazar alanlarında Kurutulmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl kilosu 12 liradan alıcı bulan tescilli ürünün bu yıl fiyatında belirsizlik yaşanıyor.
İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, ürün fiyatında düşüklüklerin olmaması için TMO'ya çağrıda bulundu. Açıklama yapan Çelik, "İnegöl tescilli İnegöl alasının hasatı başladı. Başladı da henüz daha bu başlayan hasatın yüzde 5’i bile değil. Fakat biz bunu erken açıklama ihtiyacı duyduk. Sebebide şu; fiyatta bir belirsizlik var bu sene. Geçen sene 17 TL'den başlayıp 12 TL'ye kadar satılan üründü. Bu sene de bir belirsizlik var. Hatta çok düşük fiyatlar öyle görünüyor. O sebepten dolayı çifçilerimizin öncelikle ürünlerini hasat ettikten sonra bir müddet satmadan tutmalarını istiyoruz. Aynı zamanda bizim için önemli olan çerezlik ay çekirdeği. Yağlık ayçekirdeğinin zaten çiftçi kaça satılacağını biliyor. Yağlık tohumlar toprak mahsülleri ofisi gibi bir çok yerden alıcısı var. İnegöl’ümüzde 40 bin dekar alanda ayçekirdeği üretimi oluyor. Bunun 25 bin dekarı yağlık, 15 bin dekarıda çerezlik. Bizim burada dileğimiz şudur. Buradan devlet yetkililerine ve tarım bakanlığına sesleniyoruz. Şu anda görünen fiyattan biz bunları satacak olursak çiftçimizin cebine para girmez ve zarar eder. Bu sebepten özellikle toprak mahsülleri ofisinin ve tarım kredi kooperatiflerinin ürün almasını talep ediyoruz. Aksi durumda gerçekten inegöl’ün tek patatentli ürünü olan ayçekirdeği üretiminden seneye üretimcilerimiz çekilmiş olacaktır. Bunu çok önemsiyoruz. Gerçekten geçen sene bir miktar alındı bu sene bunun alımına ihtiyacımız var. TMO ve tarım kredi kooperatifleri burada topa girecek ve bizi tüccarın eline bırakmayacak. Bu bizim çok önemli bir beklentimiz. Tabi burda 4 bin 500 ton civarında çerezlik ayçekirdeği rekoltesi bekleniyor. Bu sene 15 TL beklentimiz var. Bunun altında satılmaması gerekiyor" dedi.

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