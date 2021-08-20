Bursaspor’da Massimo Bruno’nun lisansı çıktı

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Bursaspor’un yeni transferi Massimo Bruno’nun da lisansı çıktı. Belçikalı futbolcu, görev verilmesi halinde pazartesi akşamı oynanacak olan Erzurumspor maçında forma giyebilecek.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da bir yeni transferin daha lisansı çıktı. Yeşilbeyazlı takımın geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığını açıkladığı Massimo Bruno’nun lisansının çıktığı TFF’nin internet sitesinde resmen açıklandı. Belçikalı futbolcu, Bursaspor’un pazartesi akşamı saat 19.15’te deplasmanda karşı karşıya geleceği Erzurumspor maçında görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

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