Kuzey Makedonya’da sünnet şöleni

Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yaşayan Türk, Arnavut, Boşnak ve Makedon uyruklu 300 Müslüman çocuk, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Üsküp Çayır Belediyesi ve El Hilâl Yardımlaşma Teşkilatı tarafından düzenlenen törenle erkekliğe ilk adımı attı.

Tarihî ve kültürel mirası ayağa kaldırma çalışmaları dahilinde Osmanlı coğrafyasındaki ülkelerde ecdat yadigârı eserleri tek tek ayağa kaldıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, Üsküp Kurşunlu Han’da sünnet şöleni tertip etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç ve Emine Yavuz Gözgeç ile El Hilâl Derneği Başkanı Behicuddin Şehabi ve beraberindekiler, Üsküp Büyükelçiği ziyareti sonrasında törenin yapıldığı alana geçerek sünnet çocukları ve aileleriyle bir araya geldi.

Kur'anı kerim okunmasıyla başlayan törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sözlerine Üsküp doğumlu olan Yahya Kemal Beyatlı’nın (Üsküp ki Yıldırım Bâyazid Hân diyârıdır / Evlâdı Fâtihân'a onun yâdigârıdır / Fîrûze kubbelerle bizim şehrimizdi o / Yalnız bizimdi, çehre ve rûhiyle bizdi o / Üsküp ki Şardağı’nda devâmıydı Bursa'nın / Bir lâle bahçesiydi dökülmüş temiz kanın) şiirini okuyarak başladı.

Üsküp’ün Bursa’dan, Bursa’nın Sarayevo’dan, Sarayevo’nun Batı Trakya’dan, Balkan coğrafyasını da birbirinden ayırmanın mümkün olamayacağını söyleyen Başkan Aktaş, “Peygamber efendimizin sünnetini icra etmek adına geçen yılki aradan sonra tekrar bir aradayız. Pandemi dolayısıyla Kuzey Makedonya’da, Türkiye’de ve bütün dünyada büyük sıkıntılar yaşanıyor. İki yıl önce ailemle bu törenlere gelmiştim. Bugün de toplam 300 yavrumuzun sünnet işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Allah, çocuklarımızın cemiyetini bizlere gösterdiği gibi diğer mürüvvetlerini de göstersin. Bu işe öncülük eden, Üsküp’te hayırlı hizmetlere aracılık eden El Hilâl Derneği’ne ve başkanına teşekkür ediyorum. Sizlere Türkiye’deki hemşerilerimizden ve akrabalarınızdan selamlar getirdim. İnşallah birlik ve beraberliğimiz hep daim olur, artarak devam eder” dedi.

El Hilâl Derneği Başkanı Behicuddin Şehabi, geçmişten günümüze kadar ayakta kalan Kurşunlu Han’da önemli bir değeri yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sünnet merasimlerinin de şanlı tarihimizden kalan gelenekler olduğunu ifade eden Şehabi, “Sünnet merasimlerini 15 yıl kesintisiz tertip ettik. Geçen yıl ise pandemi sebebiyle yapamadık. İçimizde büyük burukluk oluşmuştu. Bu yıl tekrar bir araya gelmenin sevincini yaşıyoruz. Bursalı kardeşlerimizle tekrar buluştuğumuz için mutluyuz. Bize bu güzelliği yaşatan Bursalı hemşerilerimize ve Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum. Yahya Kemal Beyatlı’nın dediği gibi, Üsküp, Şardağı’nda Bursa’nın devamıdır. Bursa, yalnız Şardağı’nın değil, Valandova’nın, Koçana’nın, İştip’in, Radoviç’in, Kumanova’nın devamıdır. Makedonya’da 300 çocuğa Bursa’nın ve Alinur Aktaş’ın selamını, saygısını, ehemmiyetini gönderdik” diye konuştu.

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerle iyilikte ve güzellikle yarıştığını dile getirdi. Üsküp’te kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini söyleyen Gözgeç, Balkan şehri olan Bursa’nın bu topraklara hizmet getirmeye devam edeceğini belirtti.

Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Üsküp’teki sünnet cemiyetinde çocukların sevincine ortak olduklarını ifade etti. Kılıç, emeği geçen Büyükşehir Belediyesi’ne ve ElHilâl Derneği’ne teşekkür etti.

Çayır Belediye Meclis Başkanı Zahir Bekteşi de geleneksel etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sünnet merasiminin çok boyutlu olmasının yanı sıra dini görevlerin yerine getirilmesi açısından önemli olduğunu söyleyen Bekteşi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve dost Türk halkının destekleri aracılığıyla gerçeklesen kültürel, iletişim, iş birliği ve hoşgörü boyutu olan bir etkinlik” dedi.

Törende Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Mesten, çocukların sünnet duasını yaptı.

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