Ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü Yusuf Cidam (23) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi 151. Sokak'ta meydana geldi. TOKİ konutlarından Akhisar Mahallesi'ne doğru giden Yusuf Cidam yönetimindeki 16 BKT 31 plakalı kamyonet, yokuş aşağı inerken kasiste sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yusuf Cidam, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-08-20 16:50:07



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