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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BUÜ’nün kalitesi tescillendi

İHA

BUÜ’nün kalitesi tescillendi

Bursa Uludağ Üniversitesi, ISO EN 9001:2015 belgesini almaya hak kazandı. Kalite yönetim belgesi Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin tarafından BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’a takdim edildi.
Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’un rektör olarak tayin edilmesinden sonra Kalite Koordinatörlüğü’nün başına Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Funda Coşkun getirilerek kalite çalışmaları hız kazandı. 2019 yılında başlayan çalışmalarda Üniversite Kalite Komisyonu ile birlikte bütün akademik ve idarî birimlerde Kalite komisyonları oluşturularak, eğitim, sistem tanıtımı ve iç tetkik faaliyetleri gerçekleştirildi. 26 kişilik iç tetkikçi ekibi ile 56 birimde iç tetkikler yapıldı. 14 Haziran 2021 tarihleri arasında dört günlük TSE belgelendirme denetimi için de İnegöl, Yenişehir, Orhaneli ve Keles’teki birimlerin de olduğu farklı noktalarda 26 denetim yapıldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda almaya hak kazanılan TSE kalite yönetim sistemi belgesi takdim töreni Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’nde yapıldı. Törene TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, rektör yardımcıları, dekanlar, birim yöneticileri, senatörler ve üniversite personeli katıldı.
Törende konuşan BUÜ Rektörü Ahmet Saim Kılavuz, “Göreve gelmeden önce de üniversiteyi daha ileriye taşımanın yollarını arkadaşlarımla tartışıyorduk. Ve bu konuşmalarda ortaya çıktı ki üniversiteyi ancak kalite çalışmalarını önceleyerek daha ileriye taşıyabiliriz. Göreve geldikten sonra ilk yaptığımız işlerden biri Kalite Koordinatörlüğümüzü oluşturmak oldu. Şu ân üniversite camiasında bir memnuniyet durumu varsa ilk günden itibaren kalite faaliyetlerine gereken önemi ve özeni göstermemizden kaynaklanmaktadır. Kalite zor bir faaliyettir ve biz zora talip olduk. Ekibimiz yılmadan çalışmalarımızı sürdürdü. Kalite çalışmalarının nicelik olarak değil nitelik olarak bir fark ortaya koyduğunu görüyoruz. İki günü eşit olanın aldanmış olduğu anlayışını benimsemiş bir peygamberin ortaya koyduğu bir gelenekten geliyoruz. Dolayısıyla üniversitemizi olduğu noktadan daha üst bir noktaya taşımak mecburiyetindeyiz. Üniversitemizde bir çok birim kendi alanlarında kalite çalışmaları yaptı ve yapmaya devam ediyor. Bugün almaya hak kazandığımız TSE belgesi üniversitemiz tarihinde ilk kez alınmış bir belgedir. Ancak yolumuz henüz bitmedi. Kazandığımız bilgi ve birikimle üniversitemizi el birliğiyle daha yukarılara taşıyacağız. Bu başarı başta Kalite Koordinatörümüz Doç. Dr. Funda Coşkun hocamız olmak üzere değerli yönetici ve çalışanlarımızın dirayetli çalışmalarıyla üniversitemize kazandırıldı. Onlara teşekkürü bir borç biliyorum. Ayrıca TSE’nin değerli ekibine de özverili çalışmalarından dolayı, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin hocamıza da Bursa’yı teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ise konuşmasında “Bursa Uludağ Üniversitesi bugün kalite yolculuğunda çok önemli bir aşamayı geçmiş oluyor ve bu başarıyı da Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile taçlandırmış oluyor. TSE 67 yıldır hayatımızda olan bilgiyi standardizasyon ve uygunluk değerlendirme kuruluşumuzdur. İnsan hayatının her alanına dokunan faaliyetlerimiz var. Çeşitli projelerimizle toplum hayatında güvenlik ve sağlık ilişkisini belgelendirmeye çalışıyoruz. Kalite çalışmaları inanmışlığı gerektirir. Yönetici kadrosunun bu çalışmalara liderlik etmesi elzemdir ve son derece dinamik bir süreçtir. Belgeyi almanın yanında sürekliliği gerektirmek de özel bir önem ister. Dolayısıyla bu çalışmalarda kurum ve kuruluşlarımız adına hedeflerimizin olması gerekir. Hitap ettiğimiz kitlenin istek ve beklentilerini ön plânda tutmalıyız. İyi tasarım ve iyi planlama bu işin en önemli faktörleridir. Kalitesizlik memnuniyetsizliği de getirir. İyi plânlarsak meselelerin daha rahat çözülebileceğinden emin olabiliriz. Sürekli iyileştirme gibi kavramların kurum kültürüne yerleşmesi önem arz etmektedir. Bütün bunlara dokunduğunuzda zaten kalite çalışmalarında bulunduğunuz sonucu çıkar. Sonuç olarak bu çalışmaların bize kazandırdıkları şunlar oluyor; memnuniyet, problemleri hızlı çözme, organizasyon, kayıt sistematiği, imaj güçlenmesi ve daha önemlisi kurumsallaşma dediğimiz mesele kurumumuzda vücut bulmuş oluyor. Bugün Bursa Uludağ Üniversitesi’nde Kalite Yönetim Belgesini takdim etmek için bulunmaktan onur duyduğumuz belirtmek isterim. Bu yola inanmış ve gönül vermiş herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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