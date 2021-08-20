Bursaspor, Fenerbahçe’den Uğur Kaan Yıldız’ı kiraladı

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Bursaspor, Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar kiraladığı Uğur Kaan Yıldız'ı resmen duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşilbeyazlı takım Burak Kapacak transferine karşılık, İstanbul ekibinden bir futbolcu daha kadrosuna kattı. Bursaspor Kulübü, genç savunma oyuncusu Uğur Kaan Yıldız’ı sezon sonuna kadar Fenerbahçe’den kiraladığını resmen duyurdu. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Genç savunma oyuncusu Uğur Kaan Yıldızile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Uğur Kaan Yıldız'a kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz.”

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