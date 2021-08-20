Bursa'dan afetzedelere yardım tırları yola çıktı

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Sel felaketlerinden etkilenen afetzedelere ulaştırılmak üzere hazırlanan yardım tırları, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın katılımıyla afet bölgesine uğurlandı.

Aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketine yardımlar yapılmaya devam ediyor. Meydana gelen sel felaketlerinden etkilenen afetzedelerimize ulaştırılmak üzere hazırlanan yardım tırları, Bursa Valisi Vali Yakup Canbolat'ın katılımıyla afet bölgesine uğurlandı.

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