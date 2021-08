(Özel) Ömrünü tamamlamış asırlık ağaçlar sanat eserine dönüşüyor Doğal ağaçlar evleri süslüyor

Bursa’da ömrünü tamamlamış asırlık ağaçları sanat eserine dönüştüren Tayfun Yardımcı, her ağaçtan farklı ürünler ortaya çıktığını söyledi.

Bursa’nın İznik ilçesinin Çakırca Mahallesi’nde yaklaşık bir buçuk yıldır ağaçları işleyerek sanat eserine dönüştüren Tayfun Yardımcı, dünyanın çeşitli ülkelerinden siparişler alıyor. Ömrünü tamamlamış asırlık ağaçları tek tek işleyerek ev eşyalarından dekoratif ürünlere kadar birçok malzemeye dönüştüren Yardımcı, özellikle zeytin ağaçlarına talebin büyük olduğunu ifade etti. Her ağacın başka bir yapısı olduğunu ve çıkan ürünlerin asla standart olmadığını vurgulayan Tayfun Yardımcı, fiyatların da buna göre değişiklik gösterdiğini söyledi.

Doğal ağaç masalardan sehpalara, mutfak gereçlerinden dekoratif ürünlere kadar birçok eşya yaptığını dile getiren Tayfun Yardımcı, “Ağaçlardan sonsuz çeşitte ürün çıkabiliyor. Umumiyetle biz zeytin ağacı çalışıyoruz. Zeytin ağaçları delikli olduğu için hoş duruyor” dedi.

Ömrünü tamamlayan ağaçları aldıklarını ifade eden Yardımcı, “Kışın kesilen ağaçlar daha güzel oluyor. Ağaç kesildikten sonra buhar fırınına giriyor. Ondan sonra ağaç biraz dinleniyor ve kurutma fırınına giriyor. Kurutma fırınından çıktıktan sonra da dinlenmeye bırakılıyor. Bu süreç bir yılı buluyor. Tarandıktan sonra işlenebilir ağaca dönüştürmüş oluyoruz. Biz dünyanın birçok yerinden talep alıyoruz. Zeytin ağacı zaten mutfak gereçlerinde ideal. Su geçirmez ve antibakteriyel olması tercih sebebi. Dekoratif olarak da otellere, restoranlara gönderiyoruz. Her ürün eşsiz, belli bir fiyatı yok. Parçaya göre fiyatlandırıyoruz. Çıkan ürünlerin hiçbiri standart değil” diye konuştu.

Zeytin ağacının çalışması en zor ağaçlardan biri olduğunun altını çizen Tayfun Yardımcı, “Bu ağaç çok delikli ve kabuğu çok zor çıkıyor. Kökü kesilmiyor, çamurlu oluyor. Normalde bir ağacı 12 dakikada makine ile keserken, biz bir dilimi 1 saatte kesiyoruz. İşçiliği, emeği çok fazla. Sattığınız ürünü ağacın kaç katına satıyorsunuz, ama işçilik çok zor. Standart bir plaka elinizde yok. Biz bugüne kadar pek tanıtım yapmadık. Araştırma çalışmalarından aldığımız siparişlere yetişmekte zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

