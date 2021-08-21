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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vakıflar’ın kiralarını ödeyemeyen esnafı icraya vermesine tepki

İHA

Vakıflar’ın kiralarını ödeyemeyen esnafı icraya vermesine tepki

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, salgın sürecinde işyerleri kapalı olan esnafa kira dayatması yapan ve ödenmeyen kiralar için de icra takibi başlatan Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nü düzenlediği basın toplantısıyla eleştirdi.
Setbaşı’nda bulunan ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden aylık kirası 190 bin lira olan Mahfel Kafe önünde basın açıklaması yapan İl Başkanı İsmet Karaca, ‘’Bilindiği gibi bir kaç yıldır ülkemiz ve dünya önemli bir sağlık sorunu yaşıyor. İnsanlık tarihinde dönem dönem yaşanan salgınların en büyüğü çağımıza denk geldi. Covid 19 salgını bütün dünyayı etkiliyor. Bu dönem içerisinde hayatın devamı için mevcut iktidarlar vatandaşlarını, esnafını, sanayicisini koruma anlamında bir takım adımlar atıyor. Bu tabloya bakıldığında yaklaşık iki yıldır, bu sorunu yaşayan özellikle de genelgeyle işyerleri kapatılan esnaf bu anlamda en büyük mağduriyeti yaşıyor. Tabii ki her şeyin başı sağlık, öncelikle pandemi döneminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum’’ dedi.
“Vakıflar ayakta zor duran esnafı icraya verdi”
Kuruluş temelinde dayanışma ve hayır olan Vakıflar’ın kiraları ödeyemeyen esnafı icraya verdiğini ifade eden Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:
‘’Yargı kararı olmasına rağmen Vakıflar kira tahakkuk ettirmeye devam etti. Bursa'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 2 bin kiracısı var. Hepsi ayn ısıkıntıyı yaşıyor. Bu firmaların, şirketlerin işyerleri pandemi sebebiyle zaten kapalıydı. Kapalı olduğu dönemler yetmiyormuş gibi esnaflar daha kendilerini toparlayamadan, vakıflar kiracılarına haciz gönderiyor, kira karşılığı olarak. İşte esnafa bakış açısı budur. Bakın burası özel bir ticarethane yeri gibi görülebilir fakat bulunduğumuz mekân tarihî bir mekândır. Bu bina Kuvayi Milliye’ye ev sahipliği yapmış bir mekândır. Burada yaşayan yolu buraya düşen herkesin mutlaka bu tarihi binanın önünde bir anısı olmuştur. Onların anılarına tanıklık etmiştir. Buradan başlayarak Bursa'da iki bin tane, Türkiye’de on binlerce vakıf kiracısı bu zulmü yaşıyor. Yani, genelgeyle iş yeri kapanmayan esnafta, vatandaş sokağa çıkamadığı için bu süreçten olumsuz etkilendi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nü, vakıfların bağlı olduğu ilgili bakanlığı göreve çağırıyorum. Bu yanlıştan vazgeçin. Zaten ekonominin çarklarının çok zor dönmeye çalıştığı bu dönemde bir darbe de esnafa siz vurmayın. Bu yanlıştan vazgeçilsin bunu milletvekillerimiz aracılığıyla, bu süreci en üst noktalara taşıyacağız. CHP olarak bu süreçten olumsuz etkilenen esnafımızın da yanında olduğumuzu da Bursa kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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