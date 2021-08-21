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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer’e Rusya’dan kültürel iş birliği talebi

İHA

Nilüfer’e Rusya’dan kültürel iş birliği talebi

Nilüfer Belediyesi’nin Misi ve Gölyazı’da bulunan “Yazıevi”nden etkilenen ve yerinde incelemeye gelen Rusya Bilim ve Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Aleksandr Sotnichenko, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i de makamında ziyaret etti.
Sotnichenko, kültür ve sanat alanında iş birliği yapma talebini de Başkan Erdem’e iletti.
Nilüfer Belediyesi’nin kültür sanat alanında yaptığı proje ve çalışmalar, yurt içi ve yurt dışından ilgi görüyor. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu, Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İnsani İşbirliği’nden Sorumlu Federal Ajansı Rossotrudnichestvo’nun Türkiye Cumhuriyeti Temsilcisi olan Rusya Bilim ve Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Aleksandr Sotnichenko da, Nilüfer Belediyesi’nin Gümüştepe (Misi) ve Gölyazı’da kente kazandırdığı “Yazıevi”nden etkilenerek, Nilüfer’i ziyaret etti. Misi Yazıevi, Göl Yazıevi, Misi Çocuk Kütüphanesi ile Şiir Kütüphanesi, Edebiyat Müzesi ile Nâzım Hikmet Kültürevi’nde incelemelerde bulunan Sotnichenko, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile de Halk Evi’ndeki makamında bir araya geldi. Yazı evlerinden etkilendiğini dile getiren Aleksandr Sotnichenko, Nilüfer Belediyesi ile kültür sanat alanında iş birliği yapma talebini Başkan Turgay Erdem’e iletti. Sotnichenko, “Kültür ve sanat alanında karşılıklı iş birliği yapabiliriz. Yazı evlerinizden ve kütüphanelerinizden etkilendim. Çağdaş Rus Edebiyatı sanatçıları yazı evine gelerek, çalışmalarını burada sürdürebilir. Ayrıca Rus çocuk kitapları Türkçe’ye çevrilerek, Misi Çocuk Kütüphanesi’nde yerini alabilir” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, iş birliğine hazır olduklarını dile getirdi. Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği atölye, çalıştay, söyleşi gibi etkinliklerde karşılıklı iş birliği yapılabileceğini ifade eden Başkan Turgay Erdem, “Rusya’dan gelecek yazar ya da sanatçıları, yazı evlerimizde ağırlayabiliriz. Atölye ve söyleşiler düzenleyerek, Bursalı sanatseverlerle buluşturabiliriz. İyi projeler çıkacağına inanıyorum” diye konuştu. Kardeş kent ilişkilerine büyük önem verdiklerini ve kardeş kentlerle kültür, sanat ve spor alanlarında önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Turgay Erdem, Rusya’dan da bir belediye ile kardeş kent olabileceklerini söyledi.

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