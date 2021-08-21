Ziynet Sali, Covid-19'a yakalanan eşini sahneden arayarak moral verdi



Gürkan DURAL/ BURSA, (DHA)- ŞARKICI Ziynet Sali, Bursa´daki konserinde, Covid-19´a yakalanan eşi Erkan Erzurumlu´yu sahneden görüntülü aradı. Sali, şarkılarıyla dinleyicilerine keyifli gece yaşattı.

Ziynet Sali, 59'uncu Uluslararası Bursa Festivali´nde sahne aldı. Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu´nda sevenleri ile buluşan Sali, sevilen şarkılarını seslendirdi. Sali'nin şarkılarına, alanı dolduran binlerce Bursalı da eşlik etti. Gecenin ilerleyen bölümlerinde eşi Erkan Erzurumlu´nun Covid-19´a yakalandığını söyleyen Ziynet Sali, kendi testinin negatif çıkmasının ardından Bursa´ya geldiğini dile getirdi. Günlerinin çok stresli geçtiğini belirten Sali, "Psikolojisi oldukça zor bir durum. Geçtiğimiz haftadan beri çok stresliydik. Şanslılardanım, negatif çıktım ancak sevgili eşim Erkan, Covid oldu. Bu gece gelemedi, aramızda değil. 3 yıl içinde ilk kez Erkan´sız bu sahnedeyim. Bunun dışında single´ı çıktı, ilk kez bu sahnede paylaşacaktık sizler ile şimdi evimizde, odasında karantinada" dedi.

Ziynet Sali, daha sonra Erkan Erzurumlu´yu cep telefonundan sahnede görüntülü aradı. Eşine bir kez daha 'geçmiş olsun' dileklerini ve kendisini çok sevdiğini ileten Sali, bu anları Bursalı dinleyicileriyle paylaştı. 2 saat sahnede kalan Sali, danslarıyla da dinleyicilerine keyifli gece yaşattı.DHA-Magazin Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-08-21 13:12:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.