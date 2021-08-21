Acemler’de işlem tamam

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Acemler Kavşağı’ndaki trafik yükünü azaltmak için projelendirilen ve Hayran Cadde ile Oulu Caddesi’ni yer altından birbirine bağlayan geçitte çalışmalar tamamlandı. Gece yarısı kendi kullandığı araçla geçidi ilk kullanan kişi olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çalışmanın Bursa’ya hayırlı olmasını diledi.

İstanbul'da günlük ortalama yoğunluğunun 180 bin araç civarında olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yüzde 1012 daha fazla yoğunluğun olduğu Acemler Kavşağı’nı rahatlatmak için Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan bir çalışma daha tamamlandı. Daha önce kavşağın çevre yolu ve İzmir yolu bağlantı kollarına ilave şerit uygulamaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, D200 karayolunun yüklerini farklı bölgelere dağıtmak amacıyla Hayran Caddesi ve D200 karayolundan gelen araçların yoğunluk oluşturmadan kavşağı kullanabilmeleri amacıyla başlattığı tüp geçit projesini de tamamlandı. Acemler Emniyet Müdürlüğü binası önündeki kavşak lupunda başlayan çalışma ile Hayran Caddesi’nden gelen araçlar artık tüp geçit ile Oulu Caddesi’ne bağlanıyor. Araçlar bağlantı yollarını kullanarak Zübeyde Hanım Caddesi’ne yönlendirilerek kavşak köprüsünü kullanabiliyor. Altgeçit uzunluğu 200 metre ve yer altı geçit kesimi 45 metre uzunluğunda olan geçit iki şeritli olarak tasarlandı. Trafiğe açılan tüp geçit, inşaatı devam eden Ali Osman Sönmez Hastanesi ve Stadyum kaynaklı yoğunluğun dağıtılmasında büyük rol oynayacak.

İlk sürüş gece yarısı

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, tüp geçit bölgesinde gün boyu hummalı bir çalışma sergiledi. Tüm çalışmaların tamamlandığı güzergahta yol çizgileri de gün bitmeden tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da gece yarısı tüp geçitte inceleme yaptı. Ulaşım Daire Başkanı Rüştü Şanlı’dan bilgi alan Başkan Aktaş, geçitteki ilk sürüşü de otomobilin direksiyonuna geçerek kendisi yaptı.

Bütüncül planlama

Acemler’in Bursa trafiğinin kilit noktası olduğunu ve günlük araç geçişinin İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden bile fazla olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, bölgeyi bütüncül bir planlama ile ele aldıklarını, şerit genişletmeleri, çevredeki bağlantı yolları ve tüp geçitle yoğunluğu azaltmayı hedeflediklerini söyledi. Tüp geçit, aktarma merkezi, otopark, sinyalize kavşak, yol ve aydınlatmalar kapsamında yapılan çalışmalar için toplamda 25 milyon TL’den fazla para harcandığını dile getiren Başkan Aktaş, tüp geçit ve bölgedeki düzenlemelerin Bursa’ya hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.