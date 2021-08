İnegöl’de teknoloji dolu dört gün yaşanacak

İnegöl Belediyesi’nin 2023 Ağustos tarihlerinde ikincisini düzenlediği Teknoloji Festivali, büyük bir coşkuyla başladı.

Festivalin ilk gününde robot yarışması, kariyer söyleşisi ve Doğukan Manço konseri muhteşem görüntülere sahne oldu. İkinci Teknoloji Festivali ile uluslararası düzeyde ilçeler arasında bir ilki gerçekleştiren İnegöl Belediyesi, dört gün boyunca teknoloji severleri bu festivalde buluşturacak. Yoğun katılım ile gerçekleşen Festivalin açılışına; Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Aytekin Torun, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Osman Aybil, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, Muhtarlar Derneği Başkanı Sami Çakmak ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Hem teknolojik misafirlerimiz, hem de teknolojiyi seven misafirlerimiz burada

Açılış programında konuşma yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ‘’Şehrimizde ikincisini gerçekleştireceğimiz İnegöl 2. Teknoloji Festivali için bir aradayız. Bu güzel organizasyonumuzda hem teknolojik misafirlerimiz, hem de teknolojiyi seven misafirlerimiz var. Bizler de özellikle gençlerimize verdiğimiz önem ve değerden ötürü onların yenilikçi bakışlarından istifade etmek, heyecan ve azimlerini daha da doruklara çıkarabilmek anlamında bu festivali düzenliyoruz. Tüm belediyeleri incelediğimizde özellikle bu konseptde gerçekleşen ikinci teknoloji fuarının olduğunu ifade edebilirim. Festivalimize yaklaşık kırk ilden katılım var. Toplamda da beş bin başvuru gerçekleşti. Bu cesareti gösterip burada yer alan herkese çok teşekkür ediyorum. 50 Kurum ve kuruluşun burada standlarını da görmüş olacağız. Festivalimizde teknolojik yarışmalar, konserler, kariyer söyleşileri, çalışmaların sergileneceği stantları dört gün boyunca takip edeceğiz. 13 ayrı kategoride yarışmalar izleyeceğiz. Bunlardan bahsetmek gerekirse; drone yarışması, model maket uçak yarışmaları, hediyelik eşya tasarım yarışması, müzik yarışması, grafiti ve sıfır atık materyal tasarımı gibi yarışmaları burada görmüş olacaksınız.‘’ dedi.

En güzel şekilde dört gün geçirmiş olacağız

Festival kapsamında yapılacak etkinliklerle güzel dört gün geçirileceğini belirten Başkan Alper Taban, ‘’Türkiye’nin 40 ilinden ifade etmiştik pek çok Büyükşehir ve vilayetlerimizden misafirlerimiz var. En güzel şekilde inşallah burada dört gün geçirmiş olacağız. Burada stantlara yönelik gerçekleştirilen başvurular kapsamında da robotik çalışmaları, atölye çalışmaları, VR Sanal Gerçeklik uygulamalarını, yan bölümde planetaryum ve teleskop uygulamalarını, dijital fotoğraf çekim alanlarını, aynı zamanda da hoşça vakit geçirebileceğiniz kafe ve sosyal etkinlik alanlarından bu alan içerisinde faydalanmış olacağız. Söyleşilerimizde olacak. 1’nci gün Can Gürsu, 2’nci gün Nagehan Alçı, 3’ncü gün Aziz Kömürcü, son gün de Şevki Yılmaz hocamızı burada ağırlamış olacağız. Doğukan Manço, Yener Çevik, Catwork Music ve Ekin Uzunları’da şehrimizde misafir edeceğiz.’’ dedi.

Teknofest’te finale kalan takımımız var

İnegöl Belediyesi bünyesinde gençlerden oluşturulan proje takımlarından TEKNOFEST’te finale kalan takımın olduğunu söyleyen Başkan Alper Taban, ‘’İnegöl Belediyesi olarak özellikle oluşturduğumuz 8 adet proje takımlarımız var. Bu yıl düzenlenecek olan TEKNOFEST’e yaklaşık 5 takımımız başvuru yaptı. Baykoca Feza Kadı Drone ile Kaçak Yapı Tespit takımımızda finale kaldı. İnşallah TEKNOFEST’te yer alarak orada gençlerimizin çalışmalarını takip etmek istiyoruz. Orada sunulan imkânlardan da istifade etmek istiyoruz. Tabi gençlerimiz için sadece teknolojik anlamda değil eğitim anlamında, sosyalleşme anlamında, sporsal anlamda ve kültürel anlamda çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Onlara inanıyor ve güveniyoruz. Tabi teknoloji demişken de teknolojinin faydalı yönlerini gençlerimiz kullanmasını ve buradan güzellikler çıkarmalarını arzu ediyoruz. Yerli ve milli teknoloji noktasında gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz.’’ dedi.

Festivalin gelirleri afet zedelere bağışlanacak

Konuşmasının sonunda festival kapsamında elde edilen gelirlerin afet zedelere bağışlanacağını ileten Başkan Alper Taban, ‘’Bu festivallimizin bir amacı da şu olacak; gelen bütün gelirlerimizi afet zedelere bağışlamış olacağız. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve burada bizleri yalnız bırakmayan protokol üyelerimize ve katılımcılara yürekten teşekkür ediyorum. Gençlerimizi anlamaya çalışan onların beklentilerini karşılayan bir kurum olarak yola devam edeceğiz. Herkese güzel günler, sağlıklı günler diliyorum. Hepinizi Allaha emanet ediyorum.’’dedi.

İnegöl’ümüzle ve sizlerle bir kez daha gurur duydum

İkinci Teknoloji Festivali’nin yenilikçi fikirleri bir arada topladığını ileten Kaymakam Eren Arslan, ‘’Gerçekten yerel yönetimlerin, belediyelerin özellikle yaz aylarında farklı etkinlikleri, festivalleri veya müzik eğlence programları oluyor. Ancak ben bir kez daha İnegölümüzle, kıymetli arkadaşlarımla hepinizle gurur duydum. Çünkü bir teknoloji festivali düzenleyerek gençleri yenilikçi bakış açısıyla atılım gerektiren fikirleri bir arada buluşturan bu festivali düzenleyen başta belediye başkanımız olmak üzeri ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum ve kutluyorum. ’dedi.

Can Gürsu ile ESpor’un geleceği konuşuldu

Konuşmalar sonrası protokol üyeleri stantları gezerek projeleri inceledi. Açılış ardından saat 20.00’de ise TEDX Konuşmacısı ve Royal Youth Kurucusu Can Gürsu, gençlerle bir araya gelerek son dönemde hızla yükselen ESpor alanı ile ilgili bilgilendirmeler yaparak gençlerden gelen soruları cevapladı.

Doğukan Manço İnegöl’ü salladı

İkinci Teknoloji Festivali kapsamında saat 21.30’da sahne alan ünlü DJ Doğukan Manço, şarkıları ile muhteşem bir konsere imza attı. Daha önce sosyal meyda üzerinden çekiliş ile belirlenen bilet tahlilileri konser alanında Manço’nun şarkılarıyla doyasıya eğlendi. Konser ardından Doğukan Manço’ya plaket takdim edildi.

