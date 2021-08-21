Bursa’da orman yangını

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa’nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi’nde ormanlık alanda saat 16.45 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken, yangının kısa sürede kontrol altına alınması için çalışmalar başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.