Bursa’nın ilk Müzik Enstrümanları Müzesi Nilüfer’de açıldı

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstürmanları Müzesi Bursa Nilüfer’de açıldı. Müzede Türkiye’den ve dünyanın birçok ülkesinden 300’e yakın enstrüman yer alıyor.

Nilüfer Belediyesi, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkma ve gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğuyla kente kazandığı müzelere bu defa müzik alanında bir müzeyi ekledi. Yoğun bir emeğin eseri olan Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi geniş bir katılımla açıldı.

Bursa’da uzun yıllar kültür hayatına önemli katkılarda bulunan ve 2015 yılında hayat veda eden Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol’un enstrüman koleksiyonun, 2016’da ailesi tarafından bağışlanmasıyla filizlenen müze hayali gerçek oldu. Dünyanın dört bir yanından edinilmiş, tüm kıtaları temsil eden 200’ün üzerinde enstrüman envanteri ile çıkılan yolculuk, müzenin kuruluş çalışmaları esnasında müziksever bağışçıların katkılarıyla daha da zenginleşti ve sayısı 284’e ulaştı.

Reyhan Öztaş’ın mimari olarak projelendirdiği, tasarımı Ayşegül Özmen’e ait olan ve Türkiye’nin kendi alanındaki en etkileyici müzesi olmaya aday olan Nilüfer’in Odunluk Mahallesi’ndeki Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi geniş katılımlı bir törenle açıldı. Açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Erkan Aydın, KKTC İstanbul Başkonsolos Vekili Mehmet Tuncan, merhum Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol’un eşi Fethiye Sanlıkol, kızı Saadet Leman Sanlıkol, oğlu New England Konservatuarı Müzik Tarihi ve Müzikoloji Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda Kültürlerarası Enstitüsü Direktörlüğünü yapan Prof. Dr. Mehmet Ali Sanlıkol, aralarında Türk keman virtüözü, besteci Prof. Dr. Cihat Aşkın’ın da bulunduğu Cihat Aşkın’ın da bulunduğu müzik dünyasından çok sayıda isim katıldı.



“Türkiye’nin önemli müzelerinden biri olacak”

Açılış sonrası konuşan Nilüfer Belediyesi Turgay Erdem, “Bugün Bursa ve Nilüfer ilçemize yeni bir kültür mekanı kazandırmanın mutluluğu içindeyiz. Burası Doktor Hüseyin Parkan Sanlıkol tarafından toplanan enstrümanları Nilüfer Belediyesi’ne bağışlandı. Bizde onlarla ortak çalışmalar yürüttük ve muhteşem bir müze çıktı. Bursa’da böyle bir müze ilk defa açıldı. Türkiye’nin de önemli müzelerinden birine de aday olduğunu düşünüyorum. Ben emeği geçen Sanlıkol ailesine çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde Bursalılar ve gelecek nesiller böylesine önemli enstrümanları görme ve izleme şansına sahip olacaklar. Bu alan sadece müze olarak değil, burada sergiler, atölyeler, dinletilerle beraber daha yaşanan mekan haline getireceğiz. Ben hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.



“Babam dünyanın çok çeşitli yerlerinden enstrümanları buraya taşıdı”

Dünyaca ünlü besteci Prof. Dr. Mehmet Ali Sanlıkol da, “Öncelikle rahmetli babamın çok büyük bir hayalini gerçekleştirmiş oluyoruz. Yıllarca usanmadan bu enstrümanları topladı. Dünyanın çok çeşitli yerlerinden buraya taşıdı. Bunun son 6 yıllık bir süreci var. O süreçte çok emek sarf ettik. Nilüfer Belediyesi eksik olmasın. Beni bu projenin yönetmeni olarak başa geçmemi ve projeye yön vermemi istediler. Sanlıkol ailesi olarak onlarla güzel bir işbirliği yaptık. Son 2 yılda süreci hızlandırdık ama pandemi süreci de denk gelince ben yaşadığım Amerika’dan gelemedim. Ama arkadaşlar sağ olsunlar bana fotoğraflar göndererek her aşamada yardımcı oldular. Takım çalışması ortaya koyduk ve çok titiz çalıştık” dedi.

“Buraya gelen insanlardan görmelerini istediğim şeyi anlatayım” diyerek sözlerini sürdüren Sanlıkol, “Evet Türkiye’deyiz. Türkiye merkezde ve koleksiyonda da en çok enstrüman Türkiye’den bulunuyor. Ancak, buradaki vizyon en başından beri Türkiye’yi merkeze alarak dünyayı dolaşmaktı. Bunu yaparken de Türkiye haricinde bütün memleketleri ülke ülke değil bir kıta, akış içine yerleştirdik. Daha doğrusu bu benim ortaya koyduğum vizyondu. İnsanlığa bütün olarak bakabilmeyi ve insanlığın zengin kültürel mirasını ayrıştırıcı olmadan akışkan şekilde milletlerin nasıl birbirine katkıda bulunduklarını görmelerini isterim” ifadelerine yer verdi.



“KKTC adına teşekkür ediyorum”

Törenin konuklarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstanbul Başkonsolosu Vekili Mehmet Tuncan da, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merhum Bursa Fahri Konsolosumuz Hüseyin Parkan Sanlıkol adına bu projenin gerçekleştirilmesi bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağıdır. Kendisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hizmetlerinin yanında sanat dünyasının da en önemli tanınan kişilerinden biridir. Başkan Nilüfer Belediye Başkanı Sayın Turgay Erdem olmak üzere projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese buradan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına teşekkür ediyorum. Bu tip çalışmalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak da her türlü iş birliğine açık olduğumuzu belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.



Tören sonunda Sanlıkol’dan mini dinleti

Törenin sonunda dünyaca ünlü müzisyen, New England Konservatuarı Müzik Tarihi ve Müzikoloji Bölümü öğretim üyesi ve Kültürlerarası Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Mehmet Ali Sanlıkol mini bir dinleti sundu. Daha sonra konuklar müzeyi gezdi.

Enstrümanların ülke ve milliyetlere göre değil dünya üzerindeki dağılımına göre sınıflandırıldığı, 13 adadan oluşan müzikal bir coğrafya sunan müzede hikayenin merkezinde ise çok yönlü yapısı ve koleksiyonda yer alan enstrüman çeşitliliğinden dolayı Türkiye adası yer alıyor. Her bölgenin özgün hazinelerinin doğru ve bilimsel aktarımı, egzotik izlenimlere dayanan klişelerin aksine, enstrümanların tanıtıldığı kısa açıklamalarla bilimsel bir temelde anlatılıyor. Farklı disiplinlerle ilişki zinciri içinde düzenlenecek süreli sergiler, dinleti ve atölyeler, çalgı yapım etkinlikleriyle çok yönlü, yaşayan ve izleyici deneyimi odaklı bir iç akış müzenin temel işleyişini yansıtacak.

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi, uzman eğitmen kadrosuyla, müzik enstrümanlarına ilişkin eğitici, görsel, işitsel olanakların sunulduğu bir özgün öğrenme yeri olmayı amaçlıyor. Kültürlerarası bir platform işlevi de olan Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi, çağdaş sergileme anlayışı dinamik ve çoğulcu ortamı ile kentimizde müzecilik alanında yeni bir sayfa açıyor.

