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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’daki tehlikeli yolculuklar böyle görüntülendi

İHA

Bursa’daki tehlikeli yolculuklar böyle görüntülendi

Bursa’da patenli gencin bir servis minibüsüne tutunarak seyahat etmesi ve kağıt toplayıcısının ailesini kasaya bindirerek yolculuğu, cep telefonu kameralarına yansıdı.
Bursa’da yoğun trafiğe rağmen aynı gün iki farklı olay yaşandı. Patenli bir genç servis minibüsünün kapısına tutunarak metrelerce seyahat etti. Hayatını tehlikeye atan gencin ölümle dans ettiği anlar bu kadar da olmaz dedirtti. Diğer olayda ise kağıt toplayıcısı ailesini küçücük araca güvenlik önlemi almadan bindirdi. Tek kişilik aracın bagaj kısmına ikisi çocuk olmak üzere 4 kişiyi bindiren şahıs, trafik yoğunluğunda gözden kayboldu.
Gördükleri manzara karşısında şaşkına uğrayan vatandaşlar o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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