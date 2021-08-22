DP Genel Başkanı Uysal: Maalesef Türkiye gerilemiş durumdadır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DP Genel Başkanı Uysal: Maalesef Türkiye gerilemiş durumdadır

DHA

DP Genel Başkanı Uysal: Maalesef Türkiye gerilemiş durumdadır


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidara yüklenerek, "2 trilyon dolarlık gayrisafi milli hasıla hedefi konuldu. Türkiye, maalesef kademeli düşe düşe 700 milyar dolarlar civarında gayrisafi milli hedefine gerilemiş durumda" dedi.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sani Konukoğlu Konferans Salonu'nda yapılan DP İnegöl İlçe Kongresi'ne katıldı. Milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarıyla diğer partilerin başkan ve yöneticilerinin katıldığı kongrede konuşan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Kendi kahramanlarını milletin önünde rencide etmekten çekinmeyen bir akılla, Türkiye yönetilir oldu. Hepimizin ortak itirazı var. Hepimizin ortak ızdırapları var. Demokratik yoldan bütün bunların mücadelesini veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Maalesef dış politikadan ekonomiye, toplumsal hayatı ilgilendiren pek çok sahada bir açık çıkmazı içerisindeyiz. Maalesef, Türkiye, kıt kanaat imkanlarla kurduğu üretici altyapısını bugün tarımdan başlayarak, pek çok noktada kendi eliyle tasfiye etti. 242 milyon metrekarede ekilebilir arazisi bulunan Türkiye´de çiftçimiz alın terinin karşılığını alamaz halde, hayvancılıkla uğraşan insanlarımız faaliyetini sürdüremez hale getirildi" dedi.
'TÜRK MİLLETİ HİÇBİR İKTİDARA VERMEDİĞİ SÜREYİ SİZE VERDİ'
Halkın tüm olumsuzluklara karşın iktidara destek verdiğine ve güvendiğine işaret eden Uysal, "Bunca zaman sonunda çekilemez bir hal olduğunu bu insanlarımız gördü. 2023 hedefleri, şurada kaldı 2 yıl. 500 milyar dolar ihracat hedefi konuldu. Bu yıl ancak 200 milyar doları geçecek. Önümüzde 2 yıl kaldı. 2 trilyon dolarlık gayrisafi milli hasıla hedefi konuldu. Kademeli düşe düşe 700 milyar dolarlar civarında gayrisafi milli hedefine, maalesef Türkiye gerilemiş durumdadır. Hiçbir öngörüsünde başarılı olamamış. Bu hedeflere götürme iradenize inanacak Türkiye´de bir tane vatandaş kaldı mı? Davanıza inanan insanlar kaldı mı? Maalesef kalmadı. Bunca zaman bu icraatı yapamamış olanlar, şimdi milletin önünde `tekrar bize yetki verin´ diyorlar. Türk milleti bunca zaman hiçbir iktidara vermediği süreyi size vermiş, yetkiyi size vermiş, anayasayı değiştirebilecek gücü kudreti size vermiş, bütün bunlar yetmemiş, `biz keyfi rejim kuracağız´ demişsiniz, size mutlak iktidarı vermiş. Bugün hala suçu ona atıyorsunuz, suçu başkalarında arıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Kongrede konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde Murat Balakuş yeniden ilçe başkanlığı getirildi.DHA-Politika Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-08-22 17:48:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Roket ve drone yarışması göz kamaştırdı
YEREL HABERLER Roket ve drone yarışması göz kamaştırdı
Osmangazi’den Bulgaristan’da sünnet şöleni
YEREL HABERLER Osmangazi’den Bulgaristan’da sünnet şöleni
BASDEC IDEF’te ASELSAN’la işbirliğine imza attı
YEREL HABERLER BASDEC IDEF’te ASELSAN’la işbirliğine imza attı
Bahşiş için otomobilin peşini bırakmadı, damadı çıldırttı
YEREL HABERLER Bahşiş için otomobilin peşini bırakmadı, damadı ...
Direksiyona geçen çocuk sürücü ortalığı birbirine kattı 17 yaşındaki sürücünün sebep olduğu kaza güvenlik kameralarına yansıdı Direksiyon başında sigara yakmak isterken kaza yaptı, LPG tankı patladı
YEREL HABERLER Direksiyona geçen çocuk sürücü ortalığı birbirine ...
Çocukların korkutan bahşiş ısrarı Otomobillerin önüne kesmek bir yana, sileceklere tutunarak ilerlediler
YEREL HABERLER Çocukların korkutan bahşiş ısrarı Otomobillerin önüne ...
Teknoloji yarışındaki gençlere büyük destek
YEREL HABERLER Teknoloji yarışındaki gençlere büyük destek
Festivalde tiyatro keyfi
YEREL HABERLER Festivalde tiyatro keyfi
"Onlara verilen ceza az bile" 28 Şubat Platformu Başkanı Emekli Albay Arif Çelenk: "14 sanık hakkında verilen karar, bugünkü yapılanları görünce onlar için az bile" "Onlara göstereceğimiz merhamet, gelecekteki bu millete yaptığımız en büyük ihanet olacaktır" "Cuntacı zihniyet gibi, 28 Şubat’ın yargı, sermaye ve medya ayağının da ortaya çıkarılarak bu milletin daha başı dik olarak gelecekteki demokratikleşme adına çok güzel işler yapmasının önü açılabilir"
YEREL HABERLER "Onlara verilen ceza az bile" 28 Şubat Platformu ...
3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar anıldı
YEREL HABERLER 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar anıldı
Çaldığı araçtan ateş açıp, polisi yaraladı; teslim olmayıp, intihar etti
YEREL HABERLER Çaldığı araçtan ateş açıp, polisi yaraladı; teslim ...
Bursaspor, ilk galibiyet için Erzurum deplasmanında
YEREL HABERLER Bursaspor, ilk galibiyet için Erzurum deplasmanında
3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar kabri başında anıldı
YEREL HABERLER 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar kabri başında anıldı
Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs teslim olmadı, intihar etti
YEREL HABERLER Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs teslim ...
Bursa’daki tehlikeli yolculuklar böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Bursa’daki tehlikeli yolculuklar böyle görüntülendi
Bursaspor deplasmanda Erzurumspor’la karşılaşacak
YEREL HABERLER Bursaspor deplasmanda Erzurumspor’la karşılaşacak
Feci kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı
YEREL HABERLER Feci kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı
Verileriniz artık bir yerde değil 4 kentte yedeklenecek
YEREL HABERLER Verileriniz artık bir yerde değil 4 kentte ...
Artık mezatlar canlı yayınla yapılıyor İnternetten yaptığı canlı mezatla yüzlerce ürün satıyor
YEREL HABERLER Artık mezatlar canlı yayınla yapılıyor İnternetten ...
Motosiklet faciası: 1 ölü
YEREL HABERLER Motosiklet faciası: 1 ölü
Maliyeden defter kaçıran şimdi yandı O hareketi yapan 3 yıl hapis cezası alacak ‘Defter sele kapıldı’ dedi cezadan kurtulamadı
YEREL HABERLER Maliyeden defter kaçıran şimdi yandı O hareketi yapan ...
Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 ...
Bursa’nın ilk Müzik Enstrümanları Müzesi Nilüfer’de açıldı
YEREL HABERLER Bursa’nın ilk Müzik Enstrümanları Müzesi Nilüfer’de ...
Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler’in annesi vefat etti
YEREL HABERLER Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler’in annesi vefat ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.