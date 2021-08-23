Traktör şarampole yuvarlandı; 1 ölü, 1 yaralı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün altında kalan tarım işçisi Mahmut Karaaslan (17) öldü, sürücü Recep Girgin ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde İnegöl ilçesinin kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. Recep Girgin (71) yönetimindeki 16 FL 109 plakalı traktör, tarlada, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücünün yanındaki tarım işçisi Mahmut Karaaslan, traktörün altında kalıp öldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aracın altından itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sürücü Recep Girgin ise ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza yerine gelen Mahmut Karaaslan´ın yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarına boğulup, sinir krizleri geçirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-08-23 10:14:11



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