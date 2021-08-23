Fren yerine gaza basınca, otomobiliyle tavukçu dükkanına girdi

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da, fren yerine gaza basınca otomobiliyle tavukçu dükkanına giren Taha Tayyip Saraçoğlu (21), hafif yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İnegöl ilçesi Yeni Mahallesi Kent Caddesi´nde meydana geldi. Taha Tayyip Saraçoğlu´nun fren yerine gaza bastığı 16 AC 8563 plakalı otomobil, tavuk satan iş yerine daldı. Kazada Saraçoğlu, hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Saraçoğlu´na ayakta müdahale etti. Kaza nedeniyle iş yeri ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-08-23 10:26:07



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